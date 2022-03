¿Qué está diciendo la crítica de Kirby in the Forgotten Land?

La bola rosa favorita de los fans de Nintendo está de regreso. Este viernes, 25 de marzo, Kirby and the Forgotten Land estará disponible para la Switch y con esto muchos están esperando el fin de semana para cumplir su sueño de tragarse un vehículo y conducir el Kirby-móvil. Por supuesto, con tanto juego en los próximos meses hay que ser cuidados con el título seleccionado para hacer la inversión. ¿Es el juego más reciente de Kirby un juego capaz de cumplir con las expectativas?

Esto es lo que está diciendo la crítica de Kirby in the Forgotten Land.

Kirby and the Forgotten Land transforma con éxito la mezcla ya divertida de combate basado en habilidades, plataformas y caza secreta de la serie en la tercera dimensión. Es posible que el escenario postapocalíptico no sea tan interesante temáticamente como WL Planet Popstar, pero aun así es hermoso y vibrante, con niveles ingeniosamente diseñados que hacen un uso consistentemente inteligente de las habilidades de Kirby. A pesar del cambio de perspectiva, Forgotten Land mantiene la mayor parte de lo que amo de los juegos clásicos de Kirby, y si el futuro significa más aventuras en 3D para nuestro hambriento héroe rosado, estaría más que feliz de tragarlas.

“La forma en que Kirby and the Forgotten Land se basa en las tradiciones de la serie realmente hace que se sienta como si hubiéramos entrado en una nueva era para este globo rosa. El entorno 3D más grande y abierto, lleno de desafíos y características ingeniosas, hace que esta sea una aventura imperdible para los fanáticos de toda la vida. Y para los recién llegados, no puedo pensar en una mejor introducción. Simplemente no hay forma de contener mi entusiasmo por lo que el futuro puede deparar para la serie en el futuro. Kirby and the Forgotten Land es realmente una delicia de principio a fin”.

Te puede interesar: Kirby and the Forgotten Land y la tierra olvidada llegará en marzo de 2022

“Kirby and the Forgotten Land es uno de esos juegos que es difícil de jugar sin tener constantemente una sonrisa tonta en la cara. Sin embargo, es mucho más que un juego de plataformas lindo y encantador con imágenes coloridas. Este es uno de los mejores juegos de plataformas en Nintendo Switch gracias a sus escenarios brillantemente diseñados y un arsenal dinámico de habilidades que sacuden constantemente la acción y las plataformas momento a momento. Y FrankenKirby, si estás leyendo esta reseña, no me comas. No tengo ningún poder genial de todos modos”.

“Soy fácil al comprar cualquier juego cuando se trata de Kirby, pero Forgotten Land es fácilmente una de mis entradas favoritas en la serie, y posiblemente mi mejor juego fuera de Kirby Super Star (un clásico de todos los tiempos). Entré esperando una aventura de Kirby muy normal y obtuve mucho más, pero con las mismas virtudes sencillas y sin esfuerzo que han tenido los juegos anteriores”.

Imágenes: Nintendo