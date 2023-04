El éxito de Super Mario Bros, promete un Nintendo-verso de películas

La película de Super Mario Bros terminó este fin de semana con un récord de 204 millones de dólares recaudados durante su estreno. Con esto la cinta se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la pantalla grande y, más importante, espantó las dudas que había sobre su éxito después de que las primeras críticas destrozaran el filme.

Porque al final del día la discusión nunca fue si Super Mario Bros sería buena o mala. Ese es un debate que dejaremos para aquellos que quieran entrar en la batalla desgastante de gritar opiniones en la Internet. Lo importante es que la película vendiera bien y que probara ser un éxito comercial que podría beneficiar a Nintendo y a Universal Pictures.

¿Qué significa esto? Para empezar, podemos esperar que haya un Super Mario Bros. 2. No es una sorpresa, considerando que una de las escenas post crédito del filme anticipa el regreso al Reino Hongo y el debut de algunos personajes que no aparecieron en el primer filme (y de los que no daremos spoilers, en caso de que todavía no hayas visto la película). También parece una apuesta segura, considerando que el éxito del filme es suficiente motivación para que Nintendo y Universal estén dispuestos a colaborar, en especial ahora que no deben tener miedo a la reacción de crítica o la asistencia tímida que han tenido las salas de cine durante los últimos meses.

Pero quizás lo más importante es que el éxito de la cinta promete un Nintendo-verso de películas animadas en los próximos años.

Nintendo vende, en especial para los adultos

Un dato importante de este fin de semana: los niños no fueron la razón del récord en taquilla de Súper Mario Bros. De acuerdo a cifras compartidas por Indiewire, al menos en los Estados Unidos, una buena parte de los asistentes fueron adolescentes o adultos. Un 84% de las personas que fueron a las salas tenían más de 13 años y un 52% tenía más de 25 años.

Y esto es importante, porque la pregunta es: ¿qué motivó a esos adultos a invertir el tiempo y dinero en una película animada de Mario? La respuesta sencilla es que muchos de ellos simplemente querían ver a uno de los personajes más famosos de videojuegos aparecer en la pantalla grande, querían jugar a ‘buscar la referencia’ en una película que cada minuto tiene un nuevo huevo de pascua que mostrar. La nostalgia vende muy bien, en especial cuando se trata de Nintendo que durante mucho tiempo mantuvo a sus franquicias lejos de cualquier adaptación para occidente.

¿Qué significa? Finalmente podríamos recibir una adaptación animada de Zelda (cuya historia se presta un poco más para contar una historia en la pantalla grande). ¿Por qué no soñar en tener una cinta animada de Pikmin? ¿Qué tal un futuro de cortos en streaming de Animal Crossing para toda la familia? El potencial de un universo animado de tipo Marvel con las franquicias de Nintendo parece inevitable si la taquilla de Super Mario Bros. no disminuye… y a decir verdad es un destino que parece demasiado atractivo como para ignorar.

Imágenes: Illumination