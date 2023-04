Así puedes ver la película anime ‘escondida’ de Super Mario de 1986 gratis

Mucho ojo. Aunque Super Mario Bros. se estrena esta semana no es la primera película animada del famoso plomero de Nintendo, ni tampoco la única que puedes ver en la semana santa de 2023. Un grupo ha terminado la restauración de ‘Super Mario Bros. – The Great Mission to Rescue Princess Peach’ (Super Mario Bros. – La Gran Misión de Rescate de la Princesa Peach, en español), un filme de 1986 que seguramente no sabías que existía.

Aunque la película animada lleva años en Internet, esta nueva versión la ha restaurado a 4K, añadido subtítulos en inglés y además corregido el color de la cinta original. El equipo detrás de este proyecto, Femboy Films, restauró la película utilizando una “impresión de reducción de 16mm que seguramente fue usada para proyecciones pequeñas y locales, que quizás sea una de las últimas, sino la última copia existente”.

Lo mejor de todo: la cinta es completamente gratuita de descargar y ver en Internet, cortesía del dominio público (lo que significa que Nintendo no puede reclamar derechos de autor o prohibir su distribución o reproducción). En caso de que quieras ver la cinta puedes hacerlo en el video de YouTube al inicio de este artículo o puedes descargar la cinta directamente desde Internet Archive.

La película tiene una trama tradicional, que demuestra que poco ha cambiado la manera de contar la historia de Mario: la princesa Peach escapa de un videojuego y llega al mundo ‘real’ (o mundo de Mario). Perseguida por el Rey Koopa (Bowser) es obligada a regresar al Reino Hongo. Mario y Luigi, que en esta versión no son plomeros, sino que trabajan en una tienda de abarrotes, son engañados por un personaje llamado Dumpling Dog y viajan al Reino Hongo, donde se les presenta una nueva misión: rescatar a la princesa.

La película tiene su encanto, pese a tener más de 40 años. Cuenta con algunas referencias a los juegos, pero lo más interesante es los momentos en los que decide ignorar por completo el material original y cuenta una historia extraña. Hay una escena de destrucción del reino hongo al mejor estilo de Dragon Ball, un perro que parece que la mezcla entre un Floruga y un perro salchicha, el Bowser más tierno que jamás ha existido, un príncipe encantado que termina con la princesa Peach (descartando a Mario como el interés romántico de la princesa)… y estamos omitiendo bastantes cosas de la experiencia única que es este filme.

Por supuesto, no es la única película de Mario que puedes ver esta semana. La maratón completa la deberías hacer asistiendo a los teatros para el estreno de Super Mario Bros. Aunque la cinta no fue recibida tan bien por parte de la crítica los fans de Nintendo en general han entregado comentarios positivos, especialmente por el manejo de referencias y guiños a la larga historia de juegos que tiene el personaje.

Super Mario Bros: la película está disponible en salas de cine a partir de este 4 de abril en teatros nacionales.

Imágenes: captura de pantalla