20 preguntas frecuentes antes de comprar una Nintendo Switch en 2023

A pesar de que la Nintendo Switch lleva un tiempo en el mercado, sigue siendo una de las consolas modernas más populares. Quizás por esta razón no deja de sorprenderme la cantidad de personas que cada año me preguntan si debería o no comprar la consola, qué juegos son los mejores para ella, qué accesorios deben comprar, cuánto deberían pagar, etc.

Por eso y para resolver estas preguntas en ENTER.CO hemos preparado este artículo intentando resolver 20 preguntas frecuentes que puedes hacerte antes de comprar la Nintendo Switch.

1: ¿Hay diferentes Nintendo Switch?

Sí. De manera sencilla para el momento de publicación de este artículo hay 3 tipos de Switch: la tradicional, OLED y Lite.

2: ¿Es mejor la Switch tradicional?

Así se conoce al modelo original de Nintendo Switch que salió, pero no es un indicio de calidad. Depende de qué quieras tener o quitar de tu experiencia. La Lite tiene menos cosas y la OLED trae más cosas que la original.

3: ¿Por qué comprar una Switch Lite?

Por qué es más económica.

4: ¿Por qué no comprar una Switch Lite?

Esta versión de la consola no es compatible con todos los juegos de la Switch, por ejemplo, aquellos que requieren control de movimiento (ejemplo, Mario Party). Tampoco la puedes conectar a un televisor

5: ¿Por qué comprar una Switch OLED?

La Switch OLED viene con una mayor pantalla, que puede hacer que jugar en el modo portátil sea más fácil. También viene con un puerto Ethernet en la base, lo que significa que no dependes del Wifi para poder jugar.

6 ¿Por qué no comprar una Nintendo Switch OLED?

Suelen ser más costosos que las Switch originales y si realmente no estás pensando en jugar mucho en línea o planeas usar tu Switch siempre con el TV, entonces puedes ahorrarte un par de pesos.

7: ¿Cuál es el máximo que debería pagar por una nueva en Colombia?

Al momento de publicación de este artículo la mayoría de almacenes de cadena venden la Nintendo Switch por encima de los dos millones de pesos. Pero si somos honestos es posible conseguir una consola nueva por cerca del 1.8 millones de pesos nueva a través de tiendas o portales especializados.

8: cuál es el máximo que debería pagar por una consola usada

Depende de la consola y del estado de la misma. Una formula rápida que puedes usar es que el precio base de la consola debe ser tres cuartos de lo que costaría comprar una nueva. Después de esto elementos que bajan el precio de la Switch es el estado de los controles, de la pantalla y en general el estado de la consola.

9: ¿Qué es una Nintendo Switch programada?

Es una switch hackeada para correr programas de la manera ilegal. Dicho de otra manera, es una consola que puede correr juegos piratas.

10: ¿Vale la pena comprar una Switch programada?

Este es un tema complicado, principalmente porque no podemos recomendar o apoyar algún tipo de piratería. La respuesta corta está en que el riesgo real está en qué tanto estás dispuesto a documentarte sobre las herramienta, terminología y recursos. Si lo único que quieres es jugar títulos disponibles… entonces la respuesta es que quizás no valga.

11: ¿Tengo que comprar controles con mi Nintendo Switch?

Sí. Los controles nativos de la Switch tienen un problema innato que los hace bastante malos para usar a largo plazo. Sugerimos invertir en un control principal y dejar los joycons para cuando uses la consola en modo portátil o cuando juegues títulos que lo requiera.

12: ¿Qué control es el mejor?

Lo ideal es invertir en el control pro de Nintendo que es también uno de los mejores en el mercado. Sugerimos no invertir en controles con cable, incluso si salen más económicos, principalmente porque la Switch solo tiene un puerto USB lo que hace que solo puedas usar uno de estos controles y este puerto tiene mejores usos.

También recomendamos los controles Hori, que son una marca genérica aprobada por Nintendo.

13: ¿Qué es el Joycon Drift?

Es un problema con los controles de Nintendo que hace que las palancas se ‘muevan’ sin que alguien les haga presión. Usualmente el problema se presenta después de muchas horas de juego.

14: ¿Hay maneras de arreglar el Joycon Drift?

Dependiendo de la gravedad, sí. Las soluciones van desde limpiar el control y las palancas, hasta remplazar partes del control.

15: ¿Tengo que pagar para jugar en línea?

Sí. Si quieres disfrutar de los modos en línea de los juegos en Nintendo debes pagar por una suscripción de Nintendo Online

16: ¿Hay juegos gratis para la Nintendo Switch?

Sí. Hay juegos que no requieren que pagues para poder disfrutarlos, aunque la mayoría de veces sí requieren de los servicios online, como por ejemplo Fall Guys y Fortnite.

17: ¿Vale la pena comprarle la Nintendo Switch a un niño?

Totalmente. Nintendo es de los desarrolladores con más juegos familiares. Así que la selección de títulos disponibles es perfecta.

18: ¿Qué accesorios debería comprar con mi Nintendo Switch?

Los tres accesorios casi obligatorios que sugerimos comprar con la Nintendo Switch es: un protector para la pantalla (similar al del celular), una tarjeta de memoria de al menos 200GB y un estuche para cargar tu Switch.

19: ¿Por qué juegos vale la pena comprar la Nintendo Switch?

Vale la pena invertir en esta consola si eres un fan de alguna de sus franquicias exclusivas como es Pokémon, Super Mario o Zelda.

20: ¿Vale la pena comprar una Switch en 2023?

La respuesta es que sí. No hay indicios de que Nintendo vaya a lanzar su próxima generación de consolas, así que por el momento sigue siendo una inversión valiosa y que no va a perder su valor en el futuro próximo.

Imágenes: Nintendo