La Nintendo Switch es ahora la consola más vendida de Nintendo

Si tenían dudas de la popularidad de la Nintendo Switch, crean a los números. La Nintendo Switch es ahora la consola más vendida en la historia de la compañía. Este jueves, 3 de febrero, Nintendo anunció que para finales de 2021 la consola había alcanzado un total de 103.54 millones de unidades. Con esto, la generación actual superó el récord anterior que tenía la Wii con 101.63 millones de unidades.

Pero esto no es todo, con los números actuales la Switch es además la consola más popular en la historia. Nintendo ha alcanzado los 100 millones de unidades vendidas mucho más rápido que Sony o Xbox. Es un número a tener en cuenta, considerando que Xbox no está poniendo como prioridad la venta de Series X/S y Sony lucha para ofrecer la PS5 con precios incrementados por una falta de consolas (alimentada por la falta de procesadores y el incremento de revendedores).

Nintendo no solo ha tenido mucho éxito en términos de consolas, sino además de juegos. Mario Kart 8 Deluxe se mantiene como el juego más vendido de la compañía, con 43.35 millones de copias vendidas, seguido de Animal Crossing New Horizons (37.62 millones de copias) y Super Smash Bros. Ultimate (27.4 millones de copias).

¿Qué significa esto para la consola? Para empezar, Nintendo asegura que en estos momentos la Switch se encuentra en la mitad de su vida. Considerando que la consola originalmente fue lanzada en 2017, lo que Nintendo nos quiere decir es que al menos tenemos cinco años antes de que la siguiente generación sea lanzada. También significa que no deberíamos esperar ver los precios de la consola bajar. Después de todo, la Switch se mantiene en la mayoría de mercados cercana al precio original de 299 dólares con el que salió, incluso con la aparición de otros modelos como son la Switch Lite y la Switch Oled.

Por supuesto, Nintendo ha comenzado bastante bien su 2022. Pese a las críticas, Legends: Arceus tuvo el segundo mejor lanzamiento en la historia de la Switch, después de Animal Crossing New Horizons. A esto se suman futuros lanzamientos para la consola como son Kirby and the Forgotten Land, Splatoon 3, Bayonetta 3 y la secuela de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Imágenes: Nintendo