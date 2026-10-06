OpenAI mostrará publicidad mientras creas imágenes en ChatGPT

OpenAI anunció que expandirá la publicidad en ChatGPT con la incorporación de anuncios visuales, un formato de publicidad mucho más llamativo que el texto.

Inicialmente, este formato comenzará a aparecer únicamente mientras generas imágenes en ChatGPT. La compañía informó que comenzará a probar este formato este mes en Estados Unidos con un grupo inicial de anunciantes.

Según OpenAI, estos anuncios podrían utilizar imágenes para mostrar inspiración de productos, cómo se usa un producto o experiencias asociadas a un servicio. Esto ofrece a los anunciantes una forma más visual de promocionarse dentro de ChatGPT.

“Probaremos este nuevo formato de anuncio durante la generación de imágenes en ChatGPT. Los anuncios estarán claramente etiquetados y permanecerán separados de la imagen que se está creando”, explicó OpenAI. La empresa también reiteró que los anuncios no influyen en las respuestas de ChatGPT.

OpenAI indicó que ChatGPT alcanza ahora a 1.200 millones de personas cada semana, y que la publicidad se está convirtiendo en otra vía para generar ingresos a partir de usuarios que quizá no pagan una suscripción.

Nuevas herramientas de medición

Junto con el formato visual, OpenAI está añadiendo más herramientas para que los anunciantes puedan medir si los anuncios en ChatGPT realmente generan compras u otras conversiones.

La compañía se está integrando con Hightouch, Tealium y LiveRamp para datos de conversión. Entre sus socios de atribución ahora figuran AppsFlyer, Adjust, Branch, Triple Whale, Kochava y algunos otros.

OpenAI también trabaja con DoubleVerify e Integral Ad Science en idoneidad de marca, un aspecto especialmente importante para ChatGPT porque los anuncios aparecen alrededor de conversaciones y no en una página web tradicional.

La empresa afirma que sus pautas de seguridad están diseñadas para evitar que los anuncios aparezcan en conversaciones emocionalmente vulnerables, sensibles o inadecuadas. Además, asegura que estos socios independientes no tendrán acceso a conversaciones privadas de los usuarios mientras evalúan si las protecciones publicitarias funcionan según lo previsto.

Por ahora, el experimento de anuncios visuales está limitado a Estados Unidos, pero OpenAI ve claramente que la publicidad se convertirá en una parte mucho mayor de ChatGPT mientras busca monetizar a sus 1.200 millones de usuarios semanales que visitan la plataforma desde todos los rincones del mundo, incluyendo Colombia.

Imagen: OpenAI