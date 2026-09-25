ChatGPT permite iniciar tareas por voz en el celular y continuarlas en el computador

La posibilidad de dictarle una tarea a ChatGPT desde el celular y continuarla después en el computador llega a la pestaña Work, el espacio de la aplicación dedicado a realizar trabajos. OpenAI incorporó allí conversaciones por voz para que los usuarios puedan pedir documentos, correos o resúmenes sin tener que escribir cada instrucción en la pantalla.

La función está dirigida a suscriptores Plus y Pro. Desde Work en la aplicación móvil, pueden solicitar, por ejemplo, la creación de un documento, la redacción de un correo o un resumen de mensajes de Slack. También pueden pedir presentaciones, hojas de cálculo o tareas que impliquen usar aplicaciones conectadas o un navegador, según el acceso habilitado en su cuenta. Los resultados escritos aparecen en el chat.

La novedad amplía el uso de la voz más allá de las consultas habladas que reciben una respuesta oral. En Work, la conversación puede poner en marcha una tarea y producir contenido que luego se revisa por escrito. Si el usuario termina la llamada mientras el trabajo sigue en curso, ChatGPT puede continuar la tarea en texto. También es posible pasar de voz a escritura durante la conversación y retomarla desde el computador.

La voz activa tareas dentro de Work

Para empezar, hay que abrir ChatGPT en el celular, elegir Work y tocar el control de voz. La aplicación puede pedir permiso para usar el micrófono. A partir de ahí, el usuario describe lo que necesita y puede seguir la respuesta escrita en el chat. El mismo espacio está disponible en la web, por lo que una tarea iniciada desde el teléfono puede continuar en otro dispositivo.

El acceso depende del plan y de las herramientas habilitadas. Plus y Pro pueden usar la voz en Work; quienes tengan los planes Free o Go pueden usar voz en Chat con los complementos y aplicaciones conectadas que admita su cuenta, pero ese acceso no equivale a disponer de Work. Para utilizar servicios como Slack, además, el usuario debe tener la conexión correspondiente configurada y los permisos necesarios.

Las integraciones conservan sus propios límites de uso y controles de acceso. Por eso, pedir un resumen de Slack requiere que esa aplicación esté conectada y que ChatGPT pueda consultar los mensajes pertinentes. La disponibilidad de una tarea también depende de las funciones activas en la cuenta: la voz no habilita por sí sola servicios o datos a los que el usuario no tenga acceso.

El cambio lleva al teléfono algunas de las tareas de Work que hasta ahora se hacían desde la web o la aplicación de escritorio. Para quienes dictan ideas mientras se desplazan o quieren iniciar un borrador sin detenerse a escribir, el flujo reduce pasos: hablar, revisar el resultado y continuar la conversación en una pantalla más grande cuando haga falta. La respuesta final, sin embargo, sigue dependiendo de la instrucción, los permisos y las aplicaciones disponibles para cada usuario.