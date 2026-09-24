IA en la moda: el reto no es tener ChatGPT, sino saber cómo usarlo

La inteligencia artificial ya puede ayudar a una empresa de moda a comprar mejor, organizar inventarios, crear contenido y explorar ideas de diseño. El problema, según Rosa Fernández-Velilla, de Prompt Couture, no está en tener acceso a estas herramientas, sino en saber utilizarlas dentro de los procesos que sostienen el negocio.

Durante su intervención en el Colombia Fashion Summit 2026, Fernández-Velilla planteó que la tecnología por sí sola no genera una ventaja frente a los competidores. Herramientas como ChatGPT o Claude están disponibles para prácticamente cualquier empresa. La diferencia aparece cuando los equipos saben cómo incorporarlas a su trabajo.

Uno de los ejemplos que presentó fue el de las compras. La IA puede analizar información histórica, revisar cómo se comportó el negocio y ayudar a establecer qué productos comprar, cuánto reponer o cómo responder a las desviaciones de ventas. La decisión, sin embargo, continúa en manos del comprador, que es quien conoce el negocio y debe interpretar esa información.

Te puede interesar: Temu y Shein ponen en jaque a la moda en Colombia: el debate por el IVA que pide la industria

La misma lógica puede aplicarse al inventario. Fernández-Velilla explicó que algunas soluciones pueden construirse para analizar datos y ofrecer planes de trabajo a partir de lo ocurrido en semanas anteriores y de lo que se espera para las siguientes. El objetivo es que los equipos pasen menos tiempo preparando tablas y recopilando información y puedan concentrarse en analizarla.

La especialista también habló de una posibilidad que toca directamente a diseñadores, fotógrafos y directores de arte: utilizar IA para convertir ideas visuales en propuestas que puedan explorarse antes de realizar una producción.

Del diseño a las imágenes que llegan al consumidor

Durante la presentación mostró cómo un mismo producto puede utilizarse para generar diferentes propuestas visuales destinadas a redes sociales, comercio electrónico o campañas. La herramienta puede servir para imaginar escenarios, construir referencias y producir imágenes cuando todavía no existe una fotografía final del producto.

Eso no significa, según explicó, que las producciones tradicionales deban desaparecer. Su planteamiento apunta a una convivencia entre editoriales realizadas con equipos profesionales y contenidos desarrollados con apoyo de inteligencia artificial.

En ese proceso, el conocimiento de los profesionales sigue teniendo un papel central. Un director de arte necesita saber qué quiere comunicar; un diseñador debe conocer su producto y un comprador debe entender qué necesita adquirir. La IA puede ampliar esas capacidades, pero necesita instrucciones y criterio humano.

Fernández-Velilla también llamó la atención sobre el tiempo que las compañías pueden recuperar cuando automatizan tareas repetitivas. Habló de procesos que consumen jornadas completas entre correos, hojas de cálculo, reuniones y preparación de información. La automatización permitiría que esos profesionales dediquen más tiempo al análisis y a la toma de decisiones.

Su experiencia, según explicó, incluye el trabajo con más de 50 marcas y empresas de distintos tamaños. En esos casos, la conclusión que planteó fue que la discusión no debería centrarse únicamente en qué herramienta comprar.

La formación de los equipos aparece como uno de los principales retos. Para Fernández-Velilla, las compañías necesitan enseñar a sus trabajadores a utilizar la IA en problemas concretos y hacerlo de forma continua, porque las herramientas cambian rápidamente.

La pregunta, entonces, deja de ser qué empresa tiene acceso a la inteligencia artificial. El desafío está en quién consigue incorporarla a su trabajo sin perder aquello que todavía depende de las personas: el conocimiento del producto, la creatividad, el criterio y la capacidad de contar historias.