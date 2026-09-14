Fabric One: la nueva plataforma de Equinix para conectar nubes, IA y empresas

Las empresas que incorporan inteligencia artificial están teniendo que conectar cada vez más nubes, aplicaciones, servicios de IA y proveedores. Equinix quiere reducir esa complejidad con una nueva plataforma que cambia la forma en que las organizaciones pueden solicitar y administrar sus conexiones.

La compañía presentó Equinix Fabric One, un servicio administrado de conectividad que permitirá a los clientes definir qué necesitan conectar y cuáles son sus requisitos, mientras la plataforma se encarga de determinar y gestionar los elementos necesarios para establecer esa conexión.

La propuesta apunta a disminuir la cantidad de configuraciones manuales que actualmente requiere la administración de redes empresariales, especialmente en compañías que trabajan con arquitecturas distribuidas y múltiples proveedores de nube.

La solución fue anunciada durante Equinix Horizon, el primer evento de la compañía para clientes y socios. En la misma jornada también se presentó Equinix Inference Exchange, orientada a acelerar la implementación de infraestructura de inteligencia artificial en las empresas.

Fabric One busca que la conectividad responda a instrucciones

El funcionamiento de Fabric One parte de una idea sencilla: que la empresa pueda expresar qué necesita sin tener que definir manualmente cada componente de la red.

Los requerimientos podrán introducirse desde un portal, mediante APIs, flujos de automatización, solicitudes basadas en agentes o incluso instrucciones en lenguaje natural. A partir de esas indicaciones, la plataforma podrá orquestar aspectos como el enrutamiento, la conexión con servicios de nube, el cifrado, la resiliencia y los mecanismos de recuperación ante fallas.

La apuesta responde a una transformación en las arquitecturas tecnológicas. Las cargas de trabajo de inteligencia artificial pueden estar distribuidas entre diferentes nubes, servicios especializados y ubicaciones, lo que aumenta la cantidad de conexiones que deben administrarse.

Fabric One también incorpora especificaciones abiertas de conectividad desarrolladas conjuntamente por Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud. La solución utiliza OpenAPI 3.0 Interconnect, una especificación de código abierto concebida para facilitar la interoperabilidad entre nubes, entornos de IA y aplicaciones empresariales.

Para Equinix, este componente permite que las compañías tengan mayor libertad para combinar proveedores y tecnologías según sus necesidades, en lugar de depender de una única infraestructura.

La plataforma se apoyará además en el ecosistema de interconexión de Equinix, que reúne a más de 10.500 empresas interconectadas y cerca de 3.000 proveedores de nube y tecnología. La compañía señala también que cuenta con implementaciones activas por parte de ocho de los diez principales proveedores de modelos de IA y nueve de los diez principales neoclouds a nivel mundial.

Otro de los objetivos es preparar la conectividad para arquitecturas en las que los agentes de inteligencia artificial puedan descubrir, solicitar y aprovisionar conexiones de forma programática. Eso permitiría reducir todavía más la intervención manual en determinadas tareas de infraestructura.

Equinix prevé comenzar la fase beta de Fabric One más adelante en 2026. La disponibilidad general está programada para 2027, inicialmente en América del Norte.