Microsoft quiere que los desarrolladores construyan más con inteligencia artificial, pero sin perder control sobre datos, seguridad o infraestructura. Esa fue la idea que atravesó los anuncios de Microsoft Build 2026, conferencia en la que la compañía presentó nuevos agentes de IA, modelos propios para razonamiento y código, herramientas empresariales y avances en computación cuántica.

La apuesta llega en un momento en el que las empresas intentan integrar agentes inteligentes en procesos internos, mientras buscan evitar problemas relacionados con gobernanza, privacidad o dependencia tecnológica. Por eso, buena parte de los anuncios giraron alrededor de una pregunta simple: ¿cómo crear sistemas de IA más útiles sin sacrificar supervisión?

Uno de los movimientos más visibles fue la expansión de Microsoft Agent Platform, ahora impulsada por una nueva capa llamada Microsoft IQ. La propuesta consiste en que los agentes trabajen con información empresarial, datos internos y conocimiento externo para responder con más contexto.

Dentro de esa familia aparecen herramientas como Work IQ, orientada a entender cómo fluye el trabajo dentro de organizaciones usando datos de correos, reuniones o documentos. También llegan Fabric IQ para interpretar datos empresariales estructurados y Foundry IQ para conectar conocimiento interno con información web actualizada.

Más contexto y nuevos modelos para agentes

Microsoft también presentó Scout, un agente personal pensado para ayudar en tareas repetitivas como preparar reuniones, resolver conflictos de agenda o gestionar actividades rutinarias dentro de aplicaciones de productividad.

Junto con los agentes llegaron nuevos modelos propios agrupados bajo la familia MAI. La compañía anunció siete modelos especializados que cubren razonamiento, voz, transcripción, generación de imágenes y programación.

El más llamativo es MAI-Thinking-1, diseñado para resolver instrucciones complejas, trabajar con grandes cantidades de contexto y asistir en tareas de desarrollo de software. A este se suman modelos para imagen, transcripción multilingüe y codificación integrados en productos como PowerPoint, GitHub Copilot y Visual Studio Code.

Para quienes desarrollan aplicaciones, esto significa menos dependencia de un único modelo y más opciones para elegir herramientas según cada tarea: generar código, convertir voz en texto o construir asistentes inteligentes.

Seguridad, nube y computación cuántica en la misma apuesta

Otro de los anuncios estuvo relacionado con seguridad. Microsoft presentó nuevas capacidades para administrar agentes de IA sin importar dónde estén alojados o qué tecnologías utilicen.

Entre ellas aparece Agent 365, una plataforma para centralizar visibilidad y controles de seguridad, junto con proyectos abiertos como ASSERT y Agent Control Specification, orientados a crear reglas y evaluaciones para agentes.

La compañía también mostró nuevas herramientas para construir aplicaciones desde equipos locales hasta infraestructura cloud. Entre ellas están Surface RTX Spark Dev Box, pensada para cargas intensivas de IA, y Microsoft Execution Containers, un sistema de entornos aislados para ejecutar agentes de forma segura.

Pero Build 2026 no se quedó solo en productividad empresarial. Microsoft aprovechó el evento para mostrar cómo la IA agéntica podría extenderse a ciencia e investigación.

Con Microsoft Discovery, investigadores y compañías pueden acelerar procesos científicos apoyados en inteligencia artificial. Mientras tanto, Majorana 2, el nuevo chip cuántico de la empresa, apunta a resolver uno de los grandes retos del sector: construir computadoras cuánticas escalables y estables.

La lectura detrás de todos estos anuncios parece clara: Microsoft quiere que la próxima generación de software no esté formada únicamente por aplicaciones tradicionales, sino por sistemas inteligentes que entiendan contexto, colaboren entre herramientas y funcionen desde el dispositivo hasta la nube.