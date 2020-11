Se habrían revelado las fechas de lanzamiento de varios juegos de la PS5

Hoy, un video de promoción de la PS5 parece haber entregado unas ventanas más claras parta algunos de los juegos que llegará para la PS5

La PS5 estará a la venta en noviembre 12 de 2020. Sin embargo, es más que seguro que muchos esperarán un poco más para comprarla. No porque haya expectativas de que su precio baje (al menos dentro de un par de años), sino por la llegada de más juegos que conviertan la actualización al nuevo hardware en una necesidad. Sony ya entregó una lista extensa de juegos que sin duda servirán como anzuelo para los gamers entre los que se encuentran ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’, ‘Horizon: Forbidden West’, ‘Resident Evil Village’ y ‘God of War: Ragnarok’.

Hasta el momento no teníamos una fecha clara para estos lanzamientos, solo una ventana (nada permanente) de 2020. Hoy, un video de promoción de la PS5 parece haber entregado unas ventanas más claras parta algunos de los juegos que llegará para la nueva generación de consolas. El tráiler se encuentra arriba, pero en caso de que te lo hayas perdido te compartimos la captura en donde se ve el texto donde se dan las ventanas.

‘Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’ y ‘Demon’s Souls’ saldrán el mismo día del lanzamiento de la consola, como los juegos que la inaugurarán (algo que ya conocíamos). Sin embargo, ‘Grand Turismo 7’ y ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ llegarán antes de la mitad de 2021. Por otro lado, el anuncio confirma que ‘Horizon: Forbidden West’, la segunda parte del juego de Guerrilla Games, llegará en la segunda parte del 2021.

Todavía no tenemos la fecha de algunos otros juegos, como son ‘Resident Evil Village’ y ‘God of War: Ragnarok’. Es posible que la fecha de estos juegos no haya sido confirmada, precisamente porque se planea que se conviertan en los grandes eventos de la compañía en 2021. También se espera que la compañía entregue nuevas noticias sobre PlayStation Now, considerando que la biblioteca de juegos de PS4 se ha convertido en uno de los atractivos más interesantes para aquellos que están preparados para hacer la transición de consolas.

La PlayStation 5 será lanzada el próximo 12 de noviembre. Las primeras reseñas ya han salido y, entre otras cosas, parece que la gran estrella no es la consola, sino el DualSense, que es el control de nueva generación que tiene la intención de convertirse en el mejor control de la nueva generación, robando el título finalmente a Xbox.

