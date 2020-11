Qué se está diciendo de la PlayStation 5

Aunque conseguir la PlayStation 5 será un poco más difícil en estas navidades (por la decisión de Sony de no vender su nueva consola en almacenes de cadena, sino solo medios virtuales) esto no elimina la curiosidad y atención que muchos tienen hacía la próxima generación de la PlayStation. En ENTER.CO todavía no contamos con una versión de prueba, por lo que no sabemos cuándo podremos compartir con ustedes nuestra evaluación de ella. Pero, para no pasar de largo su lanzamiento, decidimos recopilar algunas de las primeras evaluaciones y reseñas que han salido.

La reseña de IGN destaca dos cosas de la PS5: el hecho de que venga equipada con quizás algunos de los mejores juegos de la generación anterior y su control Dualsense, que apunta a ser el mejor de nuestra generación. Sobre el segundo punto, hace énfasis en cómo sus gatillos y vibraciones adaptables traen un nuevo realismo al momento de jugar. También elogia su nueva interfaz, pero advierte que la memoria de la nueva generación puede resultar insuficiente para aquellos que opten por la versión virtual con poco espacio para algunos de los títulos más exigentes.

“Con una alineación de lanzamiento dominada por juegos que también están disponibles en PS4, y en la parte posterior de una generación ya marcada con revisiones de hardware cada vez más poderosas como la PS4 Pro, la PS5 aún no aterriza como un golpe de gracia, pero definitivamente tiene el poder y la velocidad para ser un verdadero contendiente (aunque el jurado está deliberando sobre la resistencia de ese pequeño SSD de 667GB). Sin embargo, si bien la interfaz de usuario bien considerada de la PS5 y los tiempos de carga increíblemente rápidos para los juegos de la PS5 hacen que sea un placer usarlo, es el controlador DualSense el que ha demostrado ser la sorpresa que nunca vi venir; realmente deja a otros controladores sintiéndose primitivos en comparación”.

Gamespot aclara que quizás desde afuera la PS5 se vea como una consola del futuro, pero que en la realidad muchas de sus mejoras están más sostenidas en el presente. Por ejemplo, menciona el hecho de que los tiempos de carga son reducidos a casi la mitad en la nueva generación en juegos ‘Destiny 2’ o ‘Bloodborne’, así como la carga de frames y calidad de imágenes es impresionante. También afirma que títulos como ‘Miles Morales’ son perfectos para ver las mejoras que trae en términos de gráficos o incluso en la manera como se siente su nuevo Dualsense. Pero su retro compatibilidad no es perfecta. Sí, la consola puede reproducir muchos de los juegos de la PS4, pero puede que algunos no se comporten de la misma manera que lo hicieron en la original.

“En el momento del lanzamiento, la PS5 es una excelente consola que allana el camino para un futuro prometedor en el que las experiencias de juego pueden evolucionar de formas interesantes y el proceso de experimentarlas se simplifica. Su SSD personalizado, su controlador DualSense único y sus potentes especificaciones trazan una línea distintiva entre la última generación y la siguiente. Los tiempos de carga más rápidos y las características del sistema, como las actividades de la PS5, hacen que la SSD se sienta esencial, mientras que la retroalimentación sustancial de DualSense constituye un caso sólido para pasar del DualShock 4”.

La conclusión que queda detrás de la evaluación de Polygon es que la PS5 sin duda es una pieza de hardware interesante, pero por el momento no es una compra obligatoria. De nuevo, la principal razón es que por los próximos meses no hay un catálogo de juegos fuertes que impulse esta compra. ¿Puede que la situación cambie cuando salga PlayStation Now? La reseña deja abierta la posibilidad, aunque advierte que algunas de sus mejoras más importantes a nivel gráfico pueden solo ser disfrutadas si cuentas con la tecnología en tu pantalla para verlas en la realidad.

“Muchos aspectos de PlayStation 5 no estaban listos para evaluarse en el momento de la publicación, incluidas las aplicaciones de entretenimiento, el servicio de transmisión PlayStation Now y el hecho de comprar juegos en PlayStation Store. Y gran parte de la evaluación de una consola se basa en evaluar sus juegos. No pude pasar tiempo con todos los juegos que saldrán para PS5 esta temporada navideña; los editores aún no han puesto a disposición de la prensa la mayoría de ellos. La PlayStation 5 es una actualización digna de la PS4, pero puede que no sea esencial para esta temporada navideña. Las alineaciones de lanzamiento suelen ser débiles, y no hay un juego de PS5 obvio de gran éxito en este momento”.

Uno de los primeros puntos que la evaluación de Engadget toca es el diseño de la PlayStation 5. La persona a cargo se pregunta si la decisión de su diseño es la correcta. Por ejemplo, para poder ser utilizada de manera vertical es necesario utilizar una base para que tenga una posición precaria. Luego está el hecho de su tamaño tampoco resulta muy práctico, incluso si es un mal necesario para ventilar su hardware. Dicho esto, se tratan de males menores para aquellos que sueñan con jugar en 4K y disfrutar de las ventajas visuales como es Ray Tracing.

“Con la PS5, Sony ha logrado ofrecer una consola verdaderamente de próxima generación, incluso si se excedió un poco en el diseño. Su controlador es realmente innovador y, en realidad, tiene un montón de juegos nuevos que querrás jugar. Pero no diré que Sony haya ganado la guerra de la próxima generación todavía, tal vez solo la batalla del lanzamiento. Microsoft sigue siendo un competidor fuerte, especialmente con Game Pass, transmisión xCloud y Bethesda bajo su protección. Pero al final, ni siquiera importa si en realidad hay un ganador decisivo, solo alégrate de tener dos consolas sólidas para elegir que pueden enfrentarse a las PC de juegos”.

Las cinco conclusiones de la metaevalución de la PlayStation 5

– Los dos juegos exclusivos son un buen inicio, pero sin duda necesita más que ellos.

– Su memoria parece ser el mayor problema. La versión virtual puede sufrir, en especial conforme más juegos de primer nivel sean lanzados.

– El Dualsense es el gran ganador. La experiencia que ofrece puede ponerlo como el mejor control de la generación.

– Las mejoras a su interfaz son agradecidas. Por desgracia es necesario que más apps sean lanzadas para probar su verdadera utilidad.

– Su construcción es atractiva, pero también puede representar más molestias de las que amerita su apariencia futurista.

Imágenes: Sony