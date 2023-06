Coca-Cola y Riot Games han lanzado una gaseosa de League of Legends que ‘sabe a experiencia’

Lo siento Monster, ahora hay una nueva bebida para los gamers. Coca-Cola y Riot Games anunciaron una colaboración para lanzar una edición especial de League of Legends (LoL) que tiene una propuesta bastante curiosa: de acuerdo a la compañía sabe a la “puntos de experiencia”.

¿A qué sabe la experiencia? No tenemos la menor idea, pero al menos sabemos que no tiene azúcar. La bebida se llama ‘Coca-Cola Ultimate Zero Sugar’ y será vendida de manera limitada en los Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, América Latina (sin confirmación exacta de qué países) y África.

“Esta colaboración con Riot Games nos permite continuar elevando la plataforma Coca-Cola Creations con un nuevo sabor que refuerza nuestra misión compartida de poner a los fanáticos y jugadores al frente de todo lo que hacemos”, lee el comunicado de la Coca-Cola. “Coca-Cola Ultimate, nuestra séptima creación de Coca-Cola, tiene un diseño asombroso, desbloquea el sabor de +XP para los jugadores en su viaje y mejora su experiencia de juego”.

Sin duda la bebida escogió uno de los mejores aliados para su nuevo producto. League of Legends permanece como el MOBA más popular del género y amasa un culto de jugadores/fans que garantizan el comprar la bebida, incluso si resulta que el sabor a experiencia es el de “Coca-Cola con un poco menos de azúcar”.

No solo esto, sino que League of Legends también comenzará a ofrecer una serie de misiones que permitirán a los jugadores obtener emotes especiales para celebrar esta colaboración.

En años recientes Coca Cola ha apostado por realizar estas colaboraciones con sabores ‘por tiempo limitado’ que usualmente están acompañados de algún artista/película/nombre por promocionar. Por ejemplo, está Coca Cola Soul Blast que de acuerdo a la compañía sabía “la acción que te permitía volverte más fuerte”.

Esperamos que con algo de suerte estas ediciones de Coca Cola lleguen a nuestras costas, al menos para tener la certeza de que la ‘experiencia’ sabe a gastar dinero en algo que no necesitabas. Las ediciones especiales de la bebida no son algo nuevo, con la compañía realizando colaboraciones o versiones con sabores únicos desde hace muchos años. Creations (que es el nombre de la línea de bebidas por tiempo limitado a la que pertenece ‘Coca-Cola Ultimate Zero Sugar’) está precisamente hecha para atraer un público más joven realizando colaboraciones con DJs y cantantes.

Imágenes: Coca-Cola