El MMO de League of Legends puede quedarse archivado para siempre

Riot Games en los últimos años ha ampliado de manera considerable su catálogo de juegos. Durante su aniversario número 10, allá en 2019, la compañía anunció que se extendería más allá del reino de los MOBAS y que ahora ingresaría en muchos otros géneros. Es una promesa que realizó, además con una serie juegos clave: un shooter cooperativo (Valorant), un juego de peleas (Project L) y su proyecto más ambicioso: un MMO al estilo de World of Warcraft en el universo de League of Legends.

Sin embargo, ahora productor ejecutivo dentro de Riot ha dicho que es posible que este último proyecto nunca termine por ver la luz del sol. Greg Ship, a través de una publicación en sus redes sociales, aseguró que no hay garantía que el juego ‘vea la luz’.

There is no guarantee this game will ship. We are optimistic, but you just never know until it does. However assuming it does, this will be the fourth major franchise I have worked on (AoE, WoW, LoL), and likely the last. And I am very okay with that. It will be a good final act.

