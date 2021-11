League of Legends tendría más jugadores ‘activos’ que Steam

Riot Games aseguró que en octubre la comunidad de League of Legends alcanzó un total de 180 millones de jugadores activos... aunque hay una 'trampa'.

League of Legends, o LoL, es uno de los juegos más populares de la última década. Tendencia permanente en redes sociales, una de las categorías más populares en Twitch y un universo que se ha expandido a otros géneros. Pero, si podemos creer en los números presentados por Riot Games, el universo de juegos de la compañía sería tan grande que tendría más jugadores activos que el mismo Steam.

En una publicación a inicios de la semana, Riot Games aseguró que en octubre la comunidad global de League of Legends había alcanzado un total de 180 millones de jugadores activos. Vale la pena mencionar que por comunidad global no solo se refieren a los jugadores del moba, sino de los otros títulos desarrollados por el estudio como son Legends of Runaterra (el juego de cartas), Wild Rift (la versión para celulares del juego) y Teamfight Tactics (su auto battler). Un elemento interesante es que esta lista no parece incluir a Valorant, su Arena Shooter que también es bastante popular, pero que no tiene lugar en Runaterra (el universo ficcional de League of Legends).

Thank you to our global community for helping Runeterra reach new heights! 180 million players in October and still growing! pic.twitter.com/7w9goYBeBM — Riot Games #RiotXArcane 💥 (@riotgames) November 1, 2021

Los números son importantes, porque quiere decir que Riot Games con estos cuatro juegos tendría un total de jugadores activos mayor al de Steam. La tienda de juegos más grande de la internet tiene cerca de 120 millones de jugadores activos cada mes. Una cifra que podría parecer difícil de creer… en gran parte porque no dice la historia completa.

Te puede interesar: Riot eliminará, temporalmente All Chat de League of Legends



La trampa de los números de Riot está en que ellos definen un usuario activo como cualquier persona que ingresa al menos una vez al mes a uno de sus juegos. La clave está en la palabra ‘uno’ y no ‘alguno’. Esta diferencia es importante porque si, por ejemplo, tú ingresas una vez a LoL, otra a LoR y más tarde en tu celular a Wild Rift, Riot contará cada uno de estos ingresos como un usuario diferente. Steam, por otro lado, calcula sus usuarios activos siempre que estos ingresen a cualquiera de los juegos instalados, no en instancias separadas por cada juego.

Dicho esto, el hecho de que con muchos menos juegos que Steam el universo de League of Legends pueda competir contra Steam dice algo de la popularidad de sus juegos. Los planes de Riot Games son cada vez más ambiciosos y, vale la pena recordar, que todavía hay algunos juegos que el desarrollador anticipó (entre ellos un MMO y un juego de pelea) que podrían seguir sumando personas a sus filas.

Imágenes: Riot Games.