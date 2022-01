¿Con ganas de LoL? Así puedes ver puedes ver la LLA en 2022

La segunda cosa mejor que jugar League of Legends es… pues ver League of Legends. Desde hace algunos años la Liga Latinoamérica de LoL (LLA por sus siglas en inglés) es uno de los espacios preferidos para los fans que quieren mantenerse conectados con la escena competitiva de LoL en la región. Riot Games ha invertido una cantidad considerable de recursos en garantizar que la mayoría de fans pueden estar conectados con los eventos, pero algunos pueden no tener claro dónde pueden ver las transmisiones y, para fortuna de los fans de LoL, no siempre es necesario contar con una conexión a Internet, sino que incluso puedes ver los torneos en tu TV.

Y, en caso de que quieras un acceso más rápido a las transmisiones de la LLA te compartimos los enlaces específicos

LoL Esports Latinoamérica

TV Azteca

Señal Colombia

Trovo

Imágenes: Riot Games