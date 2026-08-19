Disney apuesta por TikTok para llevar sus personajes a los videos de los creadores

Mickey Mouse, personajes de Marvel, héroes de Star Wars y figuras de Pixar podrían empezar a aparecer con mayor frecuencia en los videos que circulan por TikTok. Disney acaba de cerrar un acuerdo con la plataforma que permitirá a los creadores utilizar recursos de algunas de sus franquicias para producir y compartir videos cortos.

La novedad va más allá de darle a los usuarios nuevas herramientas para crear contenido. Para Disney, el movimiento puede convertirse en una forma de llevar parte de la conversación que ocurre en TikTok hacia Disney+, en un momento en el que las plataformas de entretenimiento compiten por la atención de usuarios acostumbrados a consumir historias en formatos cada vez más breves.

El acuerdo fue anunciado por The Walt Disney Company y TikTok como una alianza que permitirá utilizar contenido relacionado con las marcas del conglomerado. Los videos podrán compartirse tanto dentro de TikTok como en Disney+, aunque todavía no se conocen todos los detalles sobre las herramientas que estarán disponibles para los creadores.

La función comenzará a implementarse en Estados Unidos durante los próximos meses y posteriormente llegará a otros mercados. Por ahora, las compañías no han divulgado cuánto dinero está involucrado en el acuerdo ni han establecido públicamente condiciones adicionales para quienes quieran participar.

TikTok puede convertirse en el nuevo escaparate de Disney+

El interés de Disney tiene una explicación relacionada con los hábitos de consumo. TikTok concentra una enorme audiencia y se ha convertido en uno de los espacios donde las franquicias consiguen conversación, tendencias y comunidades alrededor de sus personajes. Disney pretende aprovechar ese comportamiento para mantener sus historias presentes fuera de su propia plataforma.

La compañía también tiene un incentivo comercial. Disney+ cuenta con alrededor de 130 millones de suscriptores en todo el mundo y en Estados Unidos registró cerca del 5 % del tiempo de visualización durante mayo, según Nielsen. Aunque ocupa una posición relevante dentro del streaming, el acuerdo con TikTok abre la posibilidad de utilizar videos cortos como mecanismo para acercar nuevos usuarios a su catálogo.

El cambio también refleja una transformación en la industria audiovisual. Netflix, Paramount, HBO Max y Peacock han comenzado a incorporar formatos verticales dentro de sus propias aplicaciones, mientras TikTok y YouTube mantienen una fuerte capacidad para captar el tiempo de los usuarios mediante videos breves.

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Para los creadores, la alianza puede significar acceso a personajes y universos reconocidos sin tener que construir desde cero una identidad alrededor de ellos. Para Disney, representa la oportunidad de participar de una conversación que ya ocurre diariamente en redes sociales y convertir parte de ese interés en consumo de contenido más largo.

El movimiento llega después de que Disney cancelara una asociación con OpenAI que contemplaba una inversión de US$1.000 millones y el uso de personajes de la compañía en videos generados mediante Sora. Esa plataforma terminó cerrándose en marzo.

Ahora Disney apuesta por un modelo distinto: en lugar de depender de una herramienta de generación de video basada en inteligencia artificial, pone sus franquicias en manos de una comunidad de creadores que ya produce contenido diariamente. La primera prueba comenzará en Estados Unidos y su posterior expansión permitirá medir hasta qué punto TikTok puede funcionar también como una extensión del ecosistema de Disney.