Reino Unido prohíbe redes sociales en menores de 16 años: ¿Impulsa esta tendencia global a regular en Colombia?

El Reino Unido acaba de dar uno de los pasos más radicales del mundo en materia de protección digital infantil. El primer ministro, Keir Starmer, anunció una prohibición para que los menores de 16 años no accedan a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube y X, una medida que busca entrar en vigor entre finales de 2026 y la primavera de 2027 tras completar el proceso regulatorio.

La decisión convierte al Reino Unido en uno de los países con las restricciones más estrictas sobre redes sociales para menores, siguiendo los pasos de Australia, que ya implementó una legislación similar.

“He escuchado de primera mano a familias que claman por un cambio y haremos lo correcto por ellas”, aseguró Keir Starmer en el anuncio. “Por eso estamos yendo más allá que cualquier otro país del mundo prohibiendo las redes sociales para menores de 16 años y estableciendo protecciones más amplias para devolver la infancia a los niños”.

Además del veto a las redes sociales, dicho gobierno estudia imponer límites adicionales a funciones como transmisiones en vivo, contacto con desconocidos en videojuegos y el uso de determinados chatbots de inteligencia artificial.

La medida llega después de una consulta pública nacional que recibió más de 116.000 respuestas. De acuerdo con el gobierno, nueve de cada diez padres respaldan estas medidas.

Un debate pendiente en Colombia

Aunque Colombia aún está lejos de una prohibición similar, el debate ya se encuentra sobre la mesa. En los últimos años han surgido varias iniciativas legislativas para regular el acceso de menores a las plataformas digitales y reforzar los mecanismos de protección en línea.

El primer intento fue el conocido Proyecto de Ley 261 de 2024, radicado en la Cámara de Representantes como el Proyecto 478 de 2024. Una iniciativa que fue archivada en la que se proponía establecer la “Ley de Protección a Menores de Edad en Redes Sociales”. Su objetivo principal era prohibir el acceso y la creación de cuentas en plataformas digitales y redes sociales a menores de 14 años, a menos que contaran con la autorización expresa y verificación de sus padres o tutores

A principios de 2026, el senador Enrique Cabrales anunció que volvería a presentar el proyecto de ley que busca restringir el uso de redes sociales para menores de 14 años. “El país no puede seguir ignorando esta problemática. Estamos dando un paso firme para proteger a nuestros niños y adolescentes”, aseguró Cabrales. La propuesta se sustenta en preocupaciones relacionadas con salud mental, ciberacoso y exposición a contenidos perjudiciales para niños y adolescentes.

Aunque el país no ha definido aún una prohibición para el uso de este tipo de plataformas, Colombia ha avanzado en normas enfocadas en la protección digital infantil. La Ley 2489 de 2025 promueve entornos digitales seguros para niños y adolescentes, mientras que la Ley 2564 de 2026 establece medidas de prevención y atención frente a la violencia en entornos digitales y sus efectos sobre la salud mental.

¿Hacia un estándar internacional?

La decisión británica podría aumentar la presión sobre otros gobiernos para endurecer sus propias regulaciones. El Reino Unido es uno de los mercados digitales más influyentes del mundo y su política podría acelerar discusiones similares en otros países de Europa, América Latina y otras regiones.

Sin embargo, la medida también enfrenta críticas. Empresas tecnológicas como Meta, YouTube y Snapchat sostienen que una prohibición total podría empujar a los menores hacia plataformas menos reguladas o fomentar mecanismos para evadir las restricciones.

Investigaciones recientes también sugieren que los sistemas de verificación de edad presentan limitaciones prácticas. Un estudio académico publicado en 2026 sobre la experiencia australiana encontró que muchos adolescentes identifican formas de eludir los controles y cuestionan la efectividad de las prohibiciones basadas exclusivamente en la edad.

Imagen: Foto de Florian Schmetz en Unsplash