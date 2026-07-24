Meta lanza Facebook Verified, una insignia gratuita para perfiles reales

Meta anunció el lanzamiento de Facebook Verified, una nueva insignia gratuita diseñada para ayudar a los usuarios a identificar perfiles de personas reales dentro de la plataforma. La iniciativa llega en un momento en el que el auge de la inteligencia artificial ha facilitado la creación de perfiles falsos, contenido sintético y mensajes automatizados.

A diferencia de otros programas de verificación, Facebook Verified no requiere una suscripción. Los usuarios elegibles podrán obtener la insignia mediante un proceso de verificación basado en un video selfie, que será comparado con las fotografías existentes del perfil para confirmar la identidad de la persona.

Según Meta, el proceso suele completarse en cuestión de minutos y busca ofrecer una señal visible de que los perfiles son reales en los espacios donde las interacciones entre usuarios tienen un mayor impacto.

¿Dónde se verá la insignia?

En una primera etapa, la insignia de Facebook Verified será visible en servicios de Facebook como Marketplace, Dating, Grupos y el perfil del usuario. Posteriormente, la compañía planea extenderla también a las publicaciones del Feed.

La empresa explica que el objetivo es ofrecer mayor confianza antes de realizar acciones como contactar a un vendedor en Marketplace, iniciar una conversación en Facebook Dating o interactuar con otros miembros de un grupo.

¿Quién puede obtener la nueva insignia de Facebook Verified?

El programa está disponible para usuarios de Facebook que cumplan con algunos requisitos sencillos pero indispensables. Los interesados deben ser mayores de 18 años para poder escanear su rostro; así como cumplir con los estándares de la comunidad de Meta; no presentar indicios de comportamiento inauténtico, fraude o prácticas engañosas.

Por ahora, la función no está disponible para páginas de Facebook ni para cuentas con modo profesional. Meta indicó que el despliegue será gradual, comenzando en mercados seleccionados antes de expandirse a nivel global.

Es importante tener en cuenta que un perfil con esta insignia no es totalmente confiable. La compañía aclaró que la insignia únicamente confirma que existe una persona real detrás del perfil y que esta completó el proceso de verificación correspondiente.

Sin embargo, enfatizó que Facebook Verified no representa una garantía sobre la confiabilidad del usuario ni un respaldo por parte de Meta.

Todas las cuentas continúan sujetas a las políticas de la plataforma, incluidas los estándares de la comunidad y las políticas de Comercio.

Una respuesta al crecimiento del contenido generado con IA

El lanzamiento refleja uno de los desafíos más importantes que enfrentan las plataformas sociales: diferenciar las interacciones humanas del contenido generado por inteligencia artificial.

Meta sostiene que, a medida que las herramientas de IA hacen cada vez más sencillo crear perfiles convincentes o automatizar conversaciones, contar con una señal clara que identifique a personas reales se vuelve cada vez más importante para reforzar la confianza entre los usuarios.

Con Facebook Verified, la empresa busca facilitar que las personas sepan cuándo están interactuando con alguien cuya identidad fue verificada, especialmente en escenarios donde la autenticidad puede influir en decisiones de compra, conversaciones o nuevas conexiones dentro de la red social.

Imagen: Meta