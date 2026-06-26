Casi el 60% de videos que TikTok muestra a nuevos usuarios son generados por IA

TikTok se está llenando de contenido generado por inteligencia artificial. Aunque esta no es la única plataforma que está experimentando este fenómeno, la popularidad de la red social genera preocupaciones.

Actualmente, casi cualquier persona puede crear videos utilizando una de las tantas herramientas de inteligencia artificial generativa disponibles. Si bien esto ha permitido que más creadores impulsen sus cuentas, el contenido creado por humanos está perdiendo cuota frente a los videos de IA.

Un estudio publicado por la plataforma de edición de video Kapwing encontró que el 59% de los videos que aparecen en la sección “Para Ti” de una cuenta nueva de TikTok corresponden a contenido generado con inteligencia artificial o a lo que sus investigadores denominan AI slop (IA basura), que se refiere a publicaciones creadas de forma masiva con herramientas de IA, de baja calidad y diseñadas principalmente para captar reproducciones y aprovechar el funcionamiento del algoritmo sin un valor añadido real para los espectadores.

Para llegar a esa conclusión, Kapwing analizó 10.742 videos distribuidos en 20 categorías populares de TikTok y estudió los primeros 500 videos que la plataforma recomendó a una cuenta recién creada. En esa muestra, 294 videos fueron clasificados como contenido generado por IA.

El fenómeno resulta especialmente llamativo porque ocurre antes de que el algoritmo conozca los intereses del usuario. En otras palabras, durante las primeras interacciones con la plataforma, una parte importante de las recomendaciones ya proviene de contenido sintético.

Los niños son quienes más reciben este tipo de contenido

El informe también encontró que las categorías infantiles concentran algunos de los niveles más altos de contenido generado por IA. En el caso del hashtag #CartoonKids, el 97% de los videos analizados fueron clasificados como AI slop, mientras que, en la categoría general para niños, el porcentaje alcanzó el 57,4%.

Estos resultados han reavivado el debate sobre el impacto que este tipo de material podría tener en los menores, especialmente cuando combina imágenes hiperrealistas, narraciones automáticas y personajes generados por IA que, en muchos casos, carecen de contexto educativo o creativo.

TikTok ya intenta dar más control a los usuarios

La expansión de las herramientas de inteligencia artificial ha reducido drásticamente el tiempo y el costo necesarios para producir videos. Hoy es posible crear decenas o incluso cientos de publicaciones al día utilizando generadores de imágenes, voces sintéticas y modelos de lenguaje, sin necesidad de aparecer frente a una cámara.

Esto ha dado origen a un nuevo ecosistema de creadores cuyo objetivo no es construir una comunidad, sino alimentar los algoritmos con grandes volúmenes de contenido para maximizar visualizaciones e ingresos publicitarios.

El problema, según diversos investigadores, es que la facilidad para producir videos también incrementa la presencia de material repetitivo, engañoso o de baja calidad, dificultando que el contenido original destaque entre millones de publicaciones.

Como un intento de controlar este fenómeno, la plataforma ha comenzado a introducir funciones que permiten reducir la cantidad de contenido generado por IA que aparece en el feed, además de reforzar los sistemas de identificación mediante marcas de agua invisibles y estándares de autenticidad digital. Sin embargo, los resultados del estudio sugieren que la presencia de este tipo de contenido continúa creciendo más rápido que los mecanismos para filtrarlo.

Más allá de TikTok, el estudio refleja una transformación más amplia de internet. Durante años, las redes sociales estuvieron impulsadas por contenido creado por personas. Hoy, una parte creciente de ese flujo proviene de sistemas capaces de producir miles de publicaciones en cuestión de minutos.

Imagen: Foto de Collabstr en Unsplash