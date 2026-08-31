Meta pondrá límites a Instagram y Facebook para adolescentes: así cambiarán las redes sociales

Meta prepara uno de los cambios más importantes en la forma en que los adolescentes utilizan Instagram y Facebook. La compañía acordó introducir nuevas restricciones para menores de 18 años como parte de un acuerdo judicial en Estados Unidos, después de que varios estados acusaran a la empresa de diseñar sus plataformas para generar un uso excesivo y de no proteger adecuadamente a los usuarios más jóvenes.

Las nuevas reglas incluyen límites diarios de uso, restricciones durante la noche, menos notificaciones durante el horario escolar y mayores controles sobre las cuentas de adolescentes. Las medidas se aplicarán pronto y muchas de estas deberán mantenerse durante al menos una década.

La compañía no solo tendrá que pagar miles de millones de dólares para cerrar las demandas, sino que deberá modificar la manera en que sus plataformas funcionan para los usuarios adolescentes.

Dos horas al día como límite predeterminado

Uno de los cambios más llamativos será un límite de dos horas diarias de uso para los adolescentes en Facebook e Instagram. Cuando el usuario llegue al límite, no podrá simplemente desactivarlo por su cuenta. Para hacerlo necesitará autorización de sus padres.

Ese límite será acumulativo, lo que significa que el tiempo utilizado entre ambas aplicaciones contará para el mismo máximo. Meta también tendrá en cuenta situaciones en las que detecte que un adolescente utiliza varias cuentas.

Además, las aplicaciones mostrarán recordatorios durante el uso. Los adolescentes recibirán avisos después de cada 15 minutos de uso continuo y cuando acumulen 60 y 90 minutos durante el día.

Existe, además, una condición importante. El límite podría reducirse a una hora diaria si otras grandes plataformas, como TikTok y YouTube, adoptan medidas similares dentro del acuerdo.

Instagram y Facebook tendrán una hora de cierre

Meta también establecerá una especie de toque de queda digital. De forma predeterminada, los adolescentes no podrán utilizar Facebook ni Instagram entre medianoche y las 6:00 de la mañana. Durante ese periodo no podrán publicar ni consultar elementos como el feed, Stories, Explore o Reels.

Los mensajes directos son una excepción. Meta decidió mantenerlos disponibles durante estas restricciones para que los adolescentes puedan continuar comunicándose con familiares y amigos.

Otra de las medidas será el llamado School Mode o modo escolar. Entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, las notificaciones estarán silenciadas de manera predeterminada. Las excepciones serán los mensajes directos y las alertas relacionadas con la seguridad de la cuenta.

La intención es reducir las interrupciones provocadas por las redes sociales durante el horario escolar, aunque los adolescentes podrán seguir accediendo a las aplicaciones.

Meta reforzará la verificación de edad

El acuerdo también obliga a Meta a mejorar sus mecanismos para detectar la edad real de sus usuarios.

La compañía ya utiliza inteligencia artificial y otras señales para identificar cuentas que podrían pertenecer a adolescentes y colocarlas automáticamente dentro de las protecciones de Teen Accounts. En 2026, Meta amplió este sistema a Instagram en la Unión Europea y Brasil y a Facebook en Estados Unidos.

La empresa también tendrá que fortalecer sus mecanismos para identificar usuarios menores de 13 años y eliminar sus cuentas.

Esto no significa que Meta vaya a exigir necesariamente una fotografía del documento de identidad o un video-selfie para cada usuario. De hecho, el acuerdo contempla sistemas de comprobación de edad que utilizan diferentes señales y herramientas, mientras que un auditor independiente supervisará el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

Las nuevas reglas se suman a las protecciones que Meta ya había comenzado a implementar con sus cuentas de adolescentes. Por defecto, este tipo de cuentas son privadas y existen restricciones para que adultos desconocidos puedan encontrarlos, seguirlos o enviarles mensajes. Meta también seguirá limitando la interacción con cuentas que considere sospechosas.

La compañía también está ampliando sus filtros de contenido para que los menores reciban una experiencia adaptada a mayores de 13 años. En Instagram, Facebook y Messenger, las configuraciones predeterminadas buscan impedir que los adolescentes encuentren determinados contenidos considerados inapropiados para su edad.

En Instagram, por ejemplo, Meta ya aplica restricciones adicionales sobre contenido sexual, lenguaje explícito, determinadas conductas peligrosas y otros contenidos que podrían resultar inapropiados para adolescentes.

Los ‘me gusta’ también cambiarán

Otro de los cambios contemplados será ocultar de manera predeterminada el número de ‘me gusta’ en las publicaciones de los adolescentes.

La medida busca reducir parte de la presión social asociada a las métricas públicas de popularidad. Los adolescentes podrán continuar utilizando las funciones de interacción, pero el número de ‘likes’ no tendrá la misma visibilidad que para los adultos.

Meta también mantendrá configuraciones de seguridad activadas por defecto y dará a los padres más información sobre el uso que hacen sus hijos de las plataformas.

Entre las nuevas herramientas estará la posibilidad de recibir alertas cuando un adolescente vincule una cuenta secundaria, interactúe con cuentas potencialmente sospechosas o intente modificar determinadas configuraciones de protección.

¿Estas reglas aplicarán en Colombia?

Por ahora, el punto importante es que las medidas del acuerdo corresponden a un juicio en Estados Unidos. No significa que desde este momento todos los adolescentes del mundo tengan automáticamente un límite de dos horas en Instagram y Facebook.

Sin embargo, Meta ya está extendiendo algunas de sus protecciones para adolescentes a otros mercados. Las configuraciones de contenido para mayores de 13 años, por ejemplo, están llegando globalmente a Instagram, Facebook y Messenger.

Además, el debate sobre limitar el uso de redes sociales por parte de menores está avanzando en otros países. En Europa y otras regiones del mundo han anunciado que buscarán impulsar una regulación común para establecer mayores protecciones para los menores en internet.