The Exorcist: Martyrs estrena tráiler con Scarlett Johansson

Mike Flanagan regresa al cine de terror con The Exorcist: Martyrs, una película protagonizada por Scarlett Johansson que combina asesinatos rituales y elementos sobrenaturales. El tráiler oficial presenta una investigación policial relacionada con un criminal satánico, en una historia que incorpora el suspenso a la franquicia.

La protagonista es una detective de Nueva York que debe enfrentarse a un caso de su pasado. La investigación comienza con un homicidio en una iglesia y pronto establece conexiones con otros asesinatos. El director utiliza esta trama policial para desarrollar una historia que también involucra a la familia de la protagonista.

Scarlett Johansson investiga una serie de crímenes satánicos

La actriz interpreta a Julie Miller, una detective que alcanzó notoriedad tras detener al asesino conocido como Padre Sunday. Trece años después, aparece una nueva víctima en la cripta de una iglesia. En las paredes, alguien ha escrito el nombre de Miller con la sangre de un monaguillo, lo que la lleva a investigar la relación con aquel criminal.

La acompañan el padre William, interpretado por Chiwetel Ejiofor, un antiguo capellán de prisión que escuchó la última confesión del homicida, y Gina Restrepo, una joven detective encarnada por Sasha Calle. Las pistas relacionan los asesinatos recientes con otros casos ocurridos en diferentes épocas.

Entre las referencias aparecen H. H. Holmes y el Zodiaco, dos figuras de la historia criminal estadounidense. Los investigadores intentan establecer qué conecta estos casos y si existe una fuerza sobrenatural detrás de los homicidios. La búsqueda también pone en peligro a la familia de Julie.

El avance, presentado el 9 de octubre de 2026 durante la Comic Con de Nueva York, muestra escenarios religiosos y escenas de violencia relacionadas con los asesinatos. También introduce a Max, hijo de la protagonista, interpretado por Jacobi Jupe.

Flanagan se inspira en Seven y El Exorcista III

El director mencionó Seven, de David Fincher, y El silencio de los inocentes, de Jonathan Demme, entre sus influencias. Ambas películas siguen investigaciones de homicidios y presentan criminales cuyas motivaciones ocupan buena parte de la trama.

También tomó como referencia El Exorcista III, dirigida por William Peter Blatty en 1990. Aquella producción incluía una investigación sobre asesinatos atribuidos a un hombre que había muerto años atrás, un argumento que relacionaba el trabajo policial con acontecimientos difíciles de explicar.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly, Flanagan explicó que quería transmitir una sensación de desamparo, con personajes que no pueden confiar en recibir protección divina. También reconoció que algunas situaciones le resultaron incómodas durante la escritura debido a su crueldad.

Su filmografía incluye The Haunting of Hill House, Midnight Mass y Doctor Sleep, producciones donde los conflictos familiares y las experiencias traumáticas forman parte del terror. En esta película, la historia se cuenta desde la perspectiva de una investigadora acostumbrada a resolver homicidios.

The Exorcist: Martyrs llegará a los cines en marzo de 2027

Universal Pictures ha programado el estreno para el 12 de marzo de 2027 en Estados Unidos y Reino Unido. La información disponible todavía no precisa las fechas correspondientes a todos los países de América Latina.

John Leguizamo interpreta al Padre Sunday, mientras que Laurence Fishburne encarna al sacerdote Nichol. Diane Lane participa como Mary, madre de Julie Miller, y Scoot McNairy asume el papel de Clay Silver, un convicto en libertad condicional. El reparto incluye además a Gil Bellows como Peter Nicks, antiguo seguidor del homicida.

David Robinson, Jason Blum y Mike Flanagan están a cargo de la producción, con Alexandra Magistro y Ryan Turek como productores ejecutivos. El guion, escrito por el director, utiliza personajes creados por William Peter Blatty, autor de la novela original publicada en 1971.

La película llega después de El Exorcista: Creyente, estrenada en 2023. La nueva historia es independiente y no continúa directamente los acontecimientos de aquella producción.

El relato enfrenta las certezas de una detective experimentada con la posibilidad de una intervención demoníaca. Mike Flanagan utiliza ese conflicto para explorar hasta dónde puede llegar la maldad humana y qué ocurre cuando las respuestas dejan de encontrarse en las pruebas.

Imagen: Universal Pictures / Captura del tráiler oficial de The Exorcist: Martyrs.