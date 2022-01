Sony confirma que el traje final de Spider-Man es un regreso a sus ‘raíces’

Ahora que han pasado dos meses, finalmente tenemos la autorización pública para poder compartir spoilers de Spider-Man: Far From Home. Y quizás uno de los momentos del que nos hemos muerto por hablar es de la escena final, en la que vemos a Peter iniciar de nuevo su vida como Spider-Man, con un nuevo traje, del que vemos muy poco, pero que para la mayoría de personas fue bastante nostálgico de ver. Son tan solo unos segundos en los que lo podemos ver, pero ahora tenemos la confirmación: se trata de un traje inspirado en los dos Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

La fuente no es nada más que el screenplay original de la película que compartió esta semana Deadline. En ella hay algunos detalles menos explícitos de la película, siendo uno de ellos la descripción que se le dio al equipo al momento de re imaginar cómo luciría Spider-Man en esa escena final.

La descripción en el screenplay nos recrea estos momentos finales, con Peter balanceándose por la ciudad en “nuevo para él, pero que recuerda a los trajes que ha visto antes”. Esta última frase es una manera de decir que este traje está inspirado en el de los otros dos Spider-Man que lo acompañaron y que, de cierta manera, lo guiaron en un momento tan complicado como fue el superar el dolor por la muerte de la tía May.

Para algunos es bastante evidente el cambio. Los trajes originales de Spider-Man en el MCU siempre estuvieron más acorde con la idea de ‘armaduras’, que solo fue incrementando con cada película. De hecho, algunas de las quejas más importantes sobre el manejo que el MCU le había dado al personaje estaban en la manera en la que lo habían atado a Tony Stark. La nueva textura del traje le da una apariencia más ’casual0, con una textura mucho más brillante y menos de combate que los trajes originales. También es mucho más predominante el azul, tomando fuerza en los costados del traje (tomando el diseño del torso de Garfield y el de las piernas de Maguire).

Sony confirmó que habrá más películas de Spider-Man, pero no ha dejado claro si las siguientes continuarán con el Peter Parker de Tom Holland. Es una pregunta algo importante, considerando que una de las preguntas es si ahora que Spider-Man no cuenta con los juguetes de Tony Stark veremos una versión más ‘tradicional’ del personaje (problemas de dinero incluidos) que use el traje. Por supuesto, lo mejor sería que lo conservara para poder ver la reacción de otros los Spider-Man de Garfield y Maguire si se presenta la oportunidad de otro cross over (que se pide solo, considerando que todavía tenemos la historia de Kraven por contar).

Imágenes: Sony Pictures