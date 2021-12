Cuál es el futuro de Spider-Man después de ‘No Way Home’ en el MCU

Spider-Man: No Way Home es una película que fácilmente pudo ser la conclusión ideal de la trilogía de Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Entrega una resolución a la mayoría y se siente como el final de un capítulo para el trepa muros favorito de Nueva York.

Sin embargo, si algo nos deja esta película es ganas de más. Spider-Man siempre ha sido uno de los héroes más populares y activos en el universo cinematográfico de Marvel. La pregunta que se pueden hacer algunos entonces es ¿qué sigue? ¿Cuál puede ser el próximo destino de Spider-Man después de ‘No Way Home’ en el MCU?

¿Habrá más películas de Spider-Man?

Sí. Sony y Marvel han confirmado que No way Home no será la última película del héroe en este universo cinematográfico.

¿Cuándo llegará?

Por ahora no lo sabemos. De acuerdo con Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) y Amy Pascal (presidenta de Sony pictures) ya se está trabajando en una cuarta película.

Lo cierto es que, a diferencia de otros héroes, las películas de Spíder-Man no suelen tener ventanas de lanzamiento tan amplios. Recibimos ‘Far from Home’ en 2019 y, en teoría, habríamos visto Spider-Man No Way Home mucho antes de no ser por la pandemia. Pero, en este caso, no sorprendería si el estudio se toma un poco más de tiempo antes de anunciar el próximo filme.

¿Regresará Tom Holland?

El actor de manera pública no ha dicho que ha terminado con su tiempo en el MCU. Sin embargo, lo que sí confesó es que le gustaría tomarse unas pequeñas ‘vacaciones’ de la actuación. También aseguró que no le gustaría ser la persona que ‘detenga’ el progreso del personaje en el universo cinematográfico de Marvel.

Por ahora Marvel no ha anunciado la intención de pasar la batuta a una nueva generación o la llegada de Miles Morales (que sería la siguiente persona lógica en tomar el rol de Spider-Man en el MCU).

¿Cuál será el próximo destino del héroe?

La fortuna es que quedan decenas de Villanos por explorar en el mundo de Spider-Man. Hace poco conocimos al Kingpin, que comparte un odio particular hacía él y Daredevil. También tenemos otros que no han aparecido en este universo como es Scorpio, Rhyno, Venom, Carnage, Black Cat, Hobgoblin.

¿Es posible que veamos más del multiverso?

SÍ. Un villano que olvidamos mencionar es Kraven el cazador, que de hecho en una historia del trepamuros inicia una cacería en varios universos para matar a la mayor cantidad de versiones de Spider-Man posibles. Considerando el éxito de esta versión, no podemos descartar que en algún futuro veamos a este personaje hacer su debut en el MCU

