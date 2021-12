El mejor momento de No Way Home redime la historia de Spider-Man

Es fantástico regresar a una sala de cine para experimentar una película del MCU. No hay nada mejor que ver a la sala gritar de emoción o reír al mismo tiempo. Y si tu experiencia con No Way Home fue similar a la mía, hay un momento en particular que demostró ser el mejor de la película.

Antes de la batalla final, vemos a los Spider Man (Tom Holland, Tobey Mcguire y Andrew Garfield) compartir un momento en el que intercambian historia. La pregunta que inicia la conversación es qué tipo de villanos han enfrentado a sus universos. Tobey responde que además de los que ya han visto una vez combatió un plasma del espacio, a lo que Holland regresa afirmando que no solo también ha peleado con otro alíen, sino que incluso lo hizo en el espacio exterior.

El Spider-Man de Andrew, por desgracia, reconoce que comparado con sus otras dos versiones su vida como Spider-Man ha sido muy poco impresionante, luchando solo contra un ‘ruso en un traje de rinoceronte’. Lo que sigue es él diciendo que es el peor del trío, con Holland y Tobey intentando subir un poco la moral, afirmando que lo que le falta a Andrew es un poco de autoestima.

Es un momento bastante divertido, porque la sola idea de las tres generaciones de Spider-Man compartiendo anécdotas sobre los villanos es uno de los sueños de siempre de los fans. Pero el potencial de la broma alcanza nuevos niveles cuando el Spider-Man de Andrew Garfield admite en voz alta que, en comparación con sus otras dos versiones…

La razón está en que, para nadie es un secreto que las dos películas de Andrew Garfield están dentro de las menos populares de la historia del héroe en la pantalla grande. Aunque no es culpa del actor, lo cierto es que sus dos películas terminaron con algunas de las historias más flojas, al punto en que la tercera película fue cancelada. De hecho, Spider-Man: No Way Home en cierta manera es la promesa de este filme, pues la idea era que la tercera parte viera al trepa muros enfrentarse con los seis siniestros de su mundo.

Para los fans de Spider-Man este momento es un guiño que atraviesa dimensiones. Es Sony reconociendo que las dos películas de Amazing Spider-Man no son la mejor parte de la franquicia… pero que eso no necesariamente significa que la versión de Andrew Garfield tenga la culpa.

De hecho, la película es quizás una muestra del potencial que hubiera tenido la franquicia si hubiera contado con el apoyo de mejores directores e historias más robustas. Andrew Garfield demuestra que su versión del trepamuros es capaz de bromear con los mismos villanos que están detrás de su cabeza, al mismo tiempo que puede tener momentos bastante emotivos, como es su redención al salvar a MJ.

Por supuesto también hay otros momentos que son perfectos. Está la decisión de dar a Tom Holland su ‘momento del tío Ben’ con la tía May, la batalla contra Dr. Strange, la cantidad de referencias a las películas originales (yo soy un también soy algo así como un científico) o la primera aparición del Doc. Oc.

¿Ustedes qué opinan? Cuál creen que fue el mejor momento de Spider-Man No Way Home. Los leemos en los comentarios.

Imágenes: Sony Pictures