Cinco lecturas indispensables después de ver No Way Home

Lo peor de No Way Home es cuando te das cuenta de que la película ya terminó y de que faltan meses para la próxima película del MCU y años antes de que veamos el regreso de Peter Parker. Una buena manera de poder saciar esta necesidad de más Spider-Man está en los cómics. Aunque no Way Home es en su gran -mayoría una historia original, al igual que las otras historias del universo cinematográfico de Marvel toma inspiración en las páginas de los cómics.

Así que para celebrar una de las mejores historias del MCU en tiempo reciente, hemos seleccionado cinco lecturas imprescindibles después de ver no Way Home.

Spider-Man Back in Black

La identidad de Peter Parker siendo pública es una pésima idea. Quizás no haya un mejor ejemplo que los eventos en Spider-Man Black in Black. La historia toma lugar justo después de los eventos de Civil War. Aunque la decisión de Peter de revelar su identidad sonaba bien cuando contaba con el apoyo de Tony Stark… ahora que está solo, el héroe ve uno de sus días más oscuros con sus villanos amenazando con destruirlo de la peor manera posible.

Aunque el Spider-Man de No Way Home también utiliza un traje negro en la película, el tono del cómic sobre el cambio de vestuario es mucho más sombrío. Peter se viste así para inspirar el miedo de sus enemigos… pero el problema es que es difícil temer a alguien cuando sabes bien que luce como un joven que creyó en las promesas de alguien con máscara de hierro.

One More Day

Una de las inspiraciones más importantes para la cinta. No Way Home toma lugar después de Civil War. Ahora que la identidad de Peter Parker es conocida por el mundo, un asesino del Kingpin aprovecha la oportunidad y en ataque fallido termina por dispararle a la tía May.

Cuando parece que todo está perdido una niña se acerca a Parker y le revela ser nadie más que Mephisto. El demonio tiene un trato para Parker: deshacer su matrimonio que Mary Jane y hacer que todos olviden su tiempo como pareja a cambio de la vida de la tía May. Al final es MJ la que toma la decisión… no sin que antes Mephisto revele que la identidad de la niña es la de la hija que la pareja nunca podrá tener.

One Moment in Time

Sin embargo, los lectores más afilados del MCU notaron un pequeño vacío en One More Day: no explicada cómo el universo entero además había olvidado la identidad de Parker como Spider-Man. Siendo una secuela de One More Day, el cómic muestra las consecuencias del trato con Mephisto, pero, más importante, hizo canónico que fue Dr. Strange quien utilizó un hechizo para borrar la identidad secreta de Spider-Man de los recuerdos en el mundo.

Lo interesante de este cómic es que incluso tenemos algunos momentos que terminaron por afectar la trama de No Way Home. Vemos a Peter pedirle a último momento tomar una decisión impulsiva y traer a MJ dentro del escudo de protección del escudo (haciéndola la única persona en el universo que conoce su identidad) … con el efecto de que esto terminó separando a la pareja todavía más.

Happy Birthday

Peter Parker, vs el mundo. No es inusual que Spider-Man y Dr. Strange colaboren en las páginas de Marvel, pero esta historia demuestra que la dupla está más condenada a causar problemas que a solucionarlos. Cuando un hechizo pensado para capturar a Dormammu falla, Spider-Man es lanzado a través del multiverso.

Es un viaje peligroso, pues Peter se ve obligado a combatir con hordas de sus enemigos del pasado, revivir algunos de los momentos más dolorosos de su vida como Spider-Man e incluso tener un pequeño vistazo al futuro y descubrir que lo peor todavía no estaba por venir. No todos los días podemos ver a Spider-Man luchar contra, literalmente, todo si extenso catálogo de enemigos.

Spiderverse 2014

Aunque hay una decena de historias alrededor del Spider-Verse (que son todas las versiones de Spider-Man en el universo), sin duda una de las mejores está en la historia de Dan Slott y Giuseppe Camunco de 2014. La miniserie se puso el objetivo de traer a la mayor cantidad de Spider-Man posibles, siendo la mayor inspiración para ‘Into The Spider-verse’.

Si quieren una historia un poco más cercana al tono emotivo de No Way Home (con viejos Spider-Man sirviendo de mentores para su versión más joven), entonces la recomendación indispensable es Spider-Men, el cómic de 2012, que por primera vez reunió a Peter Parker con Miles Morales.

Imágenes: Marvel Comics