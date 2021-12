No Way Home es una de las películas más largas del MCU. Con 148 minutos, es posible que algunos de ustedes hayan tenido que salir corriendo del teatro tan pronto salieron los primeros créditos. También es posible que hayas quedado un poco perdido, si no eres un espectador frecuente de las películas de súper héroes. No importa. En ENTER.CO venimos preparados y te contamos qué ocurre y qué significan las dos escenas post créditos de No Way Home.

La aparición de Venom en No Way Home

La primera escena post créditos se Vincula con la escena post créditos de Venom: Let it be Carnage. Esta escena ya nos había mostrado que Eddie Brock había sido una de las personas transportadas en los eventos de No Way Home al MCU. La primera escena nos indica la razón por la que no vimos a Venom unirse a la pelea, pues el anti héroe se encontraba todavía en el mismo hotel donde lo habíamos visto.

En vez de luchar contra otros villanos, Eddie le pide a un camarero que le dé un resumen de lo que está ocurriendo, con él bastante confundido ante la idea de que un hombre con un traje de metal, un gigante verde y un alíen que coleccionan piedras sean parte de este universo. Intrigado Eddie decide que es momento de visitar a este Spider-Man del que todos hablan… pero en ese mismo momento es transportado de regreso a su universo.

Los últimos momentos nos muestran que, por desgracia, dejó una parte de él en el resort, con un fragmento de Venom escabulléndose.

¿Qué significa esto? Lo que la escena post créditos parece estar implicando es que finalmente tendremos la versión de Venom del MCU, con el rezago de Venom siendo el simbionte inicial que se fusionará con Peter Parker y luego con la versión de Eddie Brock (que no hemos conocido todavía) o con Flash Thompson (que hasta el momento ha sido más un personaje cómico).

El tráiler de Dr. Strange and the Multiverse of Madness

Describir la segunda escena post créditos es un poco más complicado… porque se trata del tráiler de la próxima película de Marvel en ser estrenada: Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Así que en vez de describirlo señalaremos algunos de los puntos más importantes.

– Mordo se confirma como el villano de la segunda parte. En la película anterior lo vimos robar el poder de otros hechiceros y declarar que el problema actual es que “hay muchos de ellos”.

– Vemos a Dr. Strange contactar a Wanda para ayudarlo a combatir a Mordo. Se menciona el incidente de Westview e incluso vemos una vez a Wanda en su modo ‘Bruja Escarlata’-

– Vemos diferentes escenas de él con Christine Palmer, incluyendo una que parece ser de su boda.

– Vemos a Strange contactar con Dr. Strange Supremo (su versión corrupta que vimos en What If y que quedó como guardián de Vision/Ultron y Killmonger/Pantera Negra.

– El tráiler parece sugerir que quedan consecuencias del conjuro realizado por Strange en No Way Home, aunque también parece que será otro conjuro de Strange el que creará esta nueva crisis en el multiverso.

Imágenes: Sony Pictures