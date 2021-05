El día de hoy hemos tenido el primer vistazo a la fase 4 del MCU. Es un momento emocionante, porque nos pinta el inicio de una nueva era para este mundo de súper héroes. Una de las cintas más esperada es ‘Dr: Strange in the Multiverse of Madness’. De manera curiosa las expectativas no son tan grandes por Strange, sino por el regreso de Wanda/Scarlet Witch, después de los eventos en WandaVision.

La aparición de Wanda en la segunda película de Dr. Strange no es nueva. Desde que el proyecto se anunció, se confirmó que los eventos que tomarían lugar en él serían importantes para el desarrollo de la historia. Por eso, a muchos sorprendió cuando WandaVision terminó y el hechicero supremo solo fue mencionado, pero nunca apareció.

Resulta que, originalmente, el plan sí era que Dr. Strange hiciera su primera aparición en WandaVision. Sin embargo la escena en la que haría su cameo fue removida. Con el anuncio de la fase 4 Marvel finalmente nos da la respuesta. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, participó en una entrevista con Rolling Stones en la que confirmó que la aparición de Strange parecía un hecho. De hecho, Benedict Cumberbatch había firmado un contrato para ser parte de un episodio de la serie.

Más importante, originalmente los comerciales del show habrían sido una manera en la que Strange habría tratado de comunicarse con Wanda e ingresar al Hex (la barrera puesta por Scarlet Witch).

¿Por qué razón no apareció Dr. Strange en WandaVision? Al final, el estudio descartó la idea al considerar que la aparición de Strange terminaría por distraer la atención de quien era la verdadera protagonista de esa historia: Wanda.

«Algunas personas podrían decir, ‘Oh, hubiera sido genial ver al Doctor Strange'», observó Feige. «Pero le habría quitado el espacio a Wanda. No queríamos que el final del programa se convirtiera en un producto básico para ir a la próxima película; aquí está el tipo blanco que aparece y dice ‘Déjame mostrarte cómo funciona tu poder'».

Este cambio no fue menor, pues originalmente el guion de ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’ iba a tener en cuenta este primer encuentro. Con el ajuste Feige tuvo que solicitar una reescritura del guion de la cinta, aunque tendremos que esperar a tener más detalles de su historia para comprender su escala.

Aunque algunos pueden terminar decepcionados, hasta el momento Marvel ha tenido muy buen olfato al momento de manejar su fanservice. Dicho esto, el hecho de que muchos estén esperando ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’ solo para ver a la Bruja Escarlata mostrar más de sus poderes es una muestra de lo popular que se ha hecho el personaje después de ‘WandaVision’.

‘Dr: Strange in the Multiverse of Madness’ se estrena en marzo 25 de 2022.

Imágenes: Marvel Studios