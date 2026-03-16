¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores de los premios Óscars 2026?

La ceremonia de los premios Óscars 2026 fue el reflejo perfecto de cómo muchas personas ven hoy a Hollywood: mucha celebridad y películas interesantes, pero también mucha apatía hacia una ceremonia que cada vez tiene menos gancho para atraer al amante del cine promedio. Por esta razón, no sorprendería si muchos de ustedes optaron por ver una película o ponerse al día con una maratón en lugar de seguir la transmisión en directo para conocer a los ganadores de los Óscar 2026.

Así que, para todos aquellos que se preguntan cuál fue el resultado de la gala, este artículo es para ustedes. En lugar de entregarles simplemente una lista vacía, les presentamos un resumen con los grandes ganadores y los perdedores de los Óscars 2026.

El reinado indiscutible de Una batalla tras otra

La película vencedora de la velada fue, sin lugar a dudas, Una batalla tras otra. Bajo la dirección de Paul Thomas Anderson, esta cinta se alzó como la absoluta protagonista al cosechar 6 premios Óscar, incluyendo el codiciado galardón a Mejor Película y el de Mejor Dirección.

Pero, además de esto, Una batalla tras otra también sorprendió al llevarse algunas categorías clave como Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para el veterano Sean Penn, quien interpreta al antagonista de la cinta.

Para muchos, su victoria también envía un mensaje político: en un año en el que el presidente ha intensificado su cruzada contra los inmigrantes, una película cuyo mensaje contradice directamente la imagen de los Estados Unidos que quiere vender la Casa Blanca ha terminado triunfando.

Sinners: Un récord con sabor a derrota

Por otro lado, la gran protagonista en cuanto a cifras fue Sinners. La ambiciosa producción de Ryan Coogler llegó a la ceremonia con el peso de la historia sobre sus hombros: 16 nominaciones, un número que amenazaba con superar hitos históricos de la Academia. Sin embargo, la realidad de la noche fue otra.

Aunque se llevó 4 estatuillas —entre ellas la de Mejor Actor Protagonista para Michael B. Jordan, además de Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía—, el balance final dejó un regusto agridulce. Al quedar lejos de la cifra de victorias que su cantidad de candidaturas sugería, la película se convirtió en la gran “derrotada moral” de la noche.

Chalamet y los otros derrotados de los Óscars 2026

Más allá de los grandes nombres, la ceremonia dejó desaires notables para muchas producciones. Quizás el nombre más destacado fue el de Timothée Chalamet; quien aspiraba a su primer Óscar como protagonista por su elogiada interpretación en Marty Supreme, se fue con las manos vacías ante la fuerza de Michael B. Jordan.

Para ser justos, la victoria de Chalamet parecía improbable. Previo a la ceremonia, se viralizó una entrevista de hace un par de años en la que el actor aseguraba que decidió optar por la actuación en Hollywood en vez de la ópera o la música clásica porque “nadie” veía ese tipo de shows. El resultado fue similar a lo que ocurrió el año anterior con Karla Sofía Gascón y Emilia Pérez: Chalamet fue cancelado antes de que pisara la alfombra roja.

La categoría de Mejor Actriz fue una de las más reñidas y emocionantes, resultando victoriosa Jessie Buckley por su trabajo en Hamnet, imponiéndose frente a una lista de nominadas en la que era difícil escoger una favorita.

Asimismo, Guillermo del Toro volvió a enfrentar un revés, quedándose sin el premio a Mejor Guion Adaptado por Frankenstein, aunque su película sí logró destacar en apartados técnicos, llevándose tres premios, incluyendo Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Diseño de Producción.

Por último, Disney continúa con la mala racha, perdiendo la categoría que históricamente era suya. A pesar del éxito de Zootopia 2, el premio se lo llevó K-Pop Demon Hunters, que además también salió de la ceremonia con la estatuilla a mejor canción original por Golden.

La lista de los ganadores de los premios Óscar 2026

Mejor Película: Una batalla tras otra

Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Mejor Actor: Michael B. Jordan por Sinners

Mejor Actriz: Jessie Buckley por Hamnet

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn por Una batalla tras otra

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan por Weapons

Mejor Guion Original: Ryan Coogler por Sinners

Mejor Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Mejor Película Animada: K-Pop Demon Hunters

Mejor Película Internacional: Valor sentimental (Noruega)

Imágenes: Captura de pantalla y Archivo ENTER.CO