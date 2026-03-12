Temores por un posible ataque de Irán en los Premios Óscar 2026 ¿Qué dicen las autoridades?

Este fin de semana se realizará la ceremonia de entrega de los premios Óscar 2026, una cita imperdible para los amantes del cine. Sin embargo, han surgido dudas sobre la posibilidad de que el evento se cancele o que muchas de las estrellas invitadas decidan no asistir. ¿El motivo? La guerra en Irán ha generado inquietud respecto a la seguridad durante la noche de los Óscar.

A pocos días de la entrega, las autoridades anunciaron medidas especiales tras una alerta que el FBI emitió a los departamentos de policía en California, ante la posibilidad de represalias por ataques estadounidenses mediante el uso de drones en la costa oeste.

“Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán“, señaló la alerta.

¿Pueden cancelarse los premios Óscar por la amenaza de ataque de Irán?

Aunque la información sugiere que Irán tenía aspiraciones de realizar un ataque sorpresa, las fuentes oficiales indican que el posterior bombardeo sostenido habría degradado significativamente su capacidad para ejecutar dicha acción.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que no tiene conocimiento de amenazas inminentes, aunque mantiene una coordinación constante con los servicios de inteligencia para garantizar la seguridad en el estado.

A pesar de que el riesgo parece mínimo, las autoridades no quieren dejar margen de error. Raj Kapoor, productor de la transmisión, confirmó que cuentan con el total apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en una colaboración estrecha. El objetivo principal es que el evento se desarrolle con normalidad y que tanto los asistentes como los fans que se encuentran en las barricadas exteriores se sientan seguros y protegidos.

Por su parte, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles aseguró que continúa operando con un nivel elevado de preparación y vigilancia constante. Las autoridades reiteraron que su prioridad máxima es la seguridad del público, manteniéndose atentos a cualquier posible riesgo, desde ataques de actores aislados hasta amenazas tecnológicas.

Así que, por ahora, parece poco probable que los premios Óscar sean cancelados. No obstante, el ambiente es un reflejo de la ansiedad que el conflicto en Oriente Medio está causando en una buena parte de la población.

También es seguro que durante el monólogo y los discursos de premiación —que en años recientes han tenido un tono político— se hará alguna mención a la guerra, en especial considerando que Conan O’Brien, el presentador de este año, históricamente ha sido un crítico de la administración de Trump.

Imágenes: Wikimedia Commons