Octubre llega a Pluto TV con una programación que pone al terror en primer plano, aunque los estrenos del mes también dejan espacio para las series, la animación y el fútbol. La plataforma tendrá una selección especial por Halloween, estrenará un canal dedicado al suspenso y ofrecerá partidos de la CONMEBOL Libertadores y la Libertadores Femenina.

La principal apuesta será Plutoween, una programación especial que reunirá películas de terror y suspenso durante todo el mes. La selección incluye historias de criaturas, presencias sobrenaturales, escenarios malditos y diferentes formas de horror.

Entre las películas anunciadas aparecen Crawl, The Eye, Overlord, Annihilation, Cloverfield, Mother!, Pet Sematary, Underworld, Drácula, el último romántico, [REC]³: Génesis, Viernes 13, The Descent, Del Crepúsculo al Amanecer, El Aro y El Aro 2.

La propuesta también tendrá espacio en Pluto TV Cine Estelar con #NochesDeTerror, que durante octubre sumará títulos como Scream 4, Donnie Darko, Hellraiser, Jessabelle, Amityville: El despertar y Silent House.

Un nuevo canal dedicado al terror

El contenido de Halloween tendrá además un nuevo espacio dentro de la plataforma. Pluto TV Series de Terror llegará con una programación centrada en misterio, suspenso y relatos sobrenaturales.

El canal incluirá producciones como A Familiar Stranger, Into the Dark, Room 207, Rosemary’s Baby, Russian Roulette, Sin Identidad, The Accident, The Awakening, The Mystery of Room 327, The Triangle y Z Nation.

También están anunciados próximos títulos como Beyond the Dark – Volume 1, Wolf Creek, True Horror, Behind the Curtain, Gracepoint y Shadows in the Mist. Entre los contenidos destacados estará The Dead Zone, protagonizada por Anthony Michael Hall, que incorporará las temporadas 3, 4 y 5 durante octubre.

El catálogo del mes no queda limitado al terror. Pluto TV Series de Comedia sumará nuevas temporadas de Californication, The King of Queens, Awkward y Frasier, mientras que Pluto TV Series de Drama incorporará 90210 y Nurse Jackie. El 28 de octubre, Pluto TV Kids y Pluto TV Anime tendrán además una programación especial por el Día de la Animación.

En deportes, Pluto TV transmitirá las semifinales de la CONMEBOL Libertadores entre Estudiantes LP y Flamengo. Los partidos están programados para el 15 y 22 de octubre, a las 7:30 p. m. en Colombia.

La Libertadores Femenina también tendrá presencia con partidos programados entre el 15 y el 22 de octubre, con clubes de Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina. Entre los equipos anunciados están Corinthians, Colo-Colo, Palmeiras, Universitario, Nacional, Universidad de Chile y Libertad.

Así, la programación de octubre combina una fuerte presencia del terror con nuevos contenidos de series y una agenda deportiva que tendrá varios encuentros durante el mes.