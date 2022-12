Oh, oh: los spinoff de Game of Thrones podrían estar en peligro

HBO Max está transformándose y, por desgracia, el cambio ha tenido como síntoma la cancelación de decenas de proyectos del show. Al parecer la norma no solo aplica para series de DC o shows de ciencia ficción, sino que Warner también ha decidido matar algunos proyectos a futuro de Game of Thrones.

“Me tomé unos días libres por las vacaciones, lo confieso. Me avergüenzo, supongo. Pero ahora estoy de vuelta en la mina de sal, trabajando… trabajando en tantas malditas cosas, mi cabeza pronto puede explotar. Sí, Vientos de Invierno, sí, sí. Y La Casa del Dragón: temporada dos. Y varios de los otros programas sucesores que estamos desarrollando con HBO. (Algunos de ellos se están moviendo más rápido que otros, como siempre ocurre con el desarrollo. Ninguno ha recibido luz verde todavía, aunque esperamos… tal vez pronto. Un par ha sido archivado, pero no estoy de acuerdo con que estén muertos. Puedes sacar algo del estante con la misma facilidad con la que puedes ponerlo en el estante. Todos los cambios de HBO Max nos han impactado a nosotros, ciertamente)”.

Tomemos una a una las noticias.

Lo primero es que Vientos de Invierno no está listo y, seamos honestos, seguramente no estará listo para 2023. A estas alturas la espera por el sexto libro de la saga de ‘Canción de Fuego y Hielo’ se ha convertido en un meme interno de los fans de la novela, que cada año esperan la noticia de su publicación… para quedarse con la actualización de que Martin, sin duda, está trabajando en él.

La segunda es que el autor está trabajando en el guion de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Pocas sorpresas aquí, considerando que ya sabíamos que una nueva tanda de capítulos había sido aprobada. De nuevo, los fans del show no deberían esperar su regreso en 2023, con una ventana más realista para lanzamiento en 2024.

La última noticia es la peor: varios de los spin off de Game of Thrones han sido cancelados durante 2022. Los comentarios de Martín al final parecen indicar que la mayoría de estos proyectos se cayeron debido a los cambios más recientes en HBO Max y su política de solo invertir en ciertos proyectos a medida que se aproxima su fusión.

Martin no entrega detalles de cuáles fueron las series y proyectos que terminaron por ser cancelados. Antes de esta actualización sabíamos de la existencia de, al menos, cuatro o cinco proyectos de la franquicia, Por ejemplo, está ‘Tales of Dunk and Egg’ que seguirá las aventuras de Sir Duncan el Alto (Dunk) y Aegon V Targaryen (Egg). La historia tendrá lugar 90 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’. Se trata de la adaptación de una novela/antología publicada por Martin en 2015 de tres novelas cortas de la saga de ‘Dunk and Egg: The Hedge Knight’, ‘The Sorno Sword’ y ‘The Mystery Knight’. También está la nueva serie centrada en John Snow protagonizada por Kit Harrington y que serviría como una secuela inmediata a Game of Thrones contando algunos de los eventos después de su exilió más allá del muro después del final del show.

Imágenes: HBO Max