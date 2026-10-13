Netflix transmitirá el Mundial 2030 en España y Andorra

La transmisión del Mundial 2030 en España y Andorra estará a cargo de Netflix, que ha conseguido los derechos exclusivos de la competición. El acuerdo incluye todos los encuentros, aunque algunos también podrán verse gratis en España. Para los aficionados, la principal cuestión es conocer qué partidos estarán disponibles sin suscripción y cuáles requerirán acceder al servicio de streaming.

La cobertura contará con programación deportiva en directo y espacios especiales dedicados al centenario de la Copa del Mundo. El contrato también amplía la colaboración con la FIFA, después de los acuerdos alcanzados para otras competiciones internacionales.

Los 104 partidos del Mundial 2030 estarán disponibles en directo

Según el anuncio oficial publicado el 13 de octubre, los 104 encuentros podrán seguirse en directo en ambos territorios. La programación incluirá espacios previos a cada partido, emisiones durante los descansos y programas posteriores, con contenidos dirigidos especialmente al público español.

Durante las jornadas de competición también habrá un resumen diario, además de programas especiales antes del inicio del torneo. Por ahora, no se han anunciado los presentadores ni los comentaristas. Tampoco se ha precisado si las transmisiones estarán incluidas en todos los planes de suscripción o si tendrán algún costo adicional.

El campeonato celebrará los cien años de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930. España, Marruecos y Portugal serán los principales países anfitriones, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay recibirán partidos conmemorativos. La mayor parte de la competición se desarrollará en Europa y África, con encuentros especiales en Sudamérica.

¿Qué partidos podrán verse gratis en España?

El contrato contempla la emisión gratuita de un partido por jornada. Además, un paquete destinado a una cadena nacional de televisión abierta incluirá todos los encuentros de la selección española, las dos semifinales y la final, independientemente de los equipos que disputen estas últimas fases.

Para seguir el campeonato completo será necesario acceder a Netflix, aunque todavía no se conocen las condiciones comerciales específicas del torneo.

La cadena encargada de las emisiones en abierto aún no ha sido anunciada. Tampoco se ha explicado cómo se seleccionará el encuentro gratuito de cada jornada ni a través de qué medio se ofrecerá. Para Andorra, los derechos están confirmados, pero no se han comunicado condiciones equivalentes de acceso sin suscripción.

El Mundial masculino amplía los acuerdos con la FIFA

La adquisición se suma a los derechos de los Mundiales femeninos de 2027 y 2031 en Estados Unidos y Canadá. La incorporación del campeonato masculino extiende la colaboración a otra de las principales competiciones internacionales de fútbol.

El catálogo deportivo también comprende eventos de la NFL, la MLB y la WWE, junto con combates de boxeo y artes marciales mixtas. En España ha estrenado documentales sobre LaLiga, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. También incluye producciones dedicadas a David Beckham y Neymar.

Bela Bajaria, directora de Contenidos, destacó el significado de celebrar el torneo en territorio español después del título mundial conquistado por su selección en 2026. Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, señaló que ambas organizaciones buscan facilitar el acceso de los aficionados a la competición.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)