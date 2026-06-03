Mundial 2026: la forma más barata de ver todos los partidos en Colombia

Ver los 104 partidos del Mundial 2026 en Colombia requerirá una suscripción a alguna de las plataformas que tendrán acceso completo al torneo. Las alternativas disponibles incluyen servicios de streaming y paquetes que combinan televisión, internet y entretenimiento. La diferencia entre ellas no solo está en los contenidos incluidos, sino también en el costo mensual que deberá asumir cada usuario.



Actualmente, los aficionados cuentan con varias opciones para acceder a toda la competición. Algunas funcionan mediante una suscripción independiente, mientras que otras forman parte de ofertas más amplias que integran servicios de conectividad y televisión. Por esa razón, comparar precios y beneficios se ha convertido en un paso clave antes de elegir una plataforma.

Mundial 2026: cuánto cuesta ver los 104 partidos en Colombia

Paramount+ tiene actualmente una tarifa mensual de $23.900 pesos colombianos. La plataforma ofrecerá acceso completo al torneo mediante una única suscripción, sin necesidad de contratar servicios adicionales de televisión o internet.

DGO ofrece diferentes modalidades de suscripción para acceder a la cobertura del campeonato. Su Plan TV tiene un valor de $64.000 mensuales e incluye DSPORTS y Amazon Prime. Además, la plataforma comercializa el Plan Streaming por $79.900 mensuales y el Plan Fútbol Total por $102.900 al mes.

La oferta relacionada con ETB funciona bajo un esquema diferente. La compañía anunció una alianza con DIRECTV para integrar DSPORTS y DGO dentro de su oferta de servicios. Actualmente promociona planes desde $79.900 mensuales y otras opciones por $80.950 y $99.890, dependiendo de la velocidad de internet y los beneficios incluidos.

Dentro de la información comercial publicada por ETB también aparece la posibilidad de contratar DGO desde $24.750 durante el primer mes. Después de ese periodo promocional, el servicio tiene un valor de $49.499 mensuales. Las condiciones pueden variar según la oferta vigente y el plan seleccionado por cada usuario.

Qué revisar antes de contratar un servicio para el Mundial

Las alternativas disponibles funcionan bajo modelos distintos. Algunas están enfocadas exclusivamente en streaming, mientras otras integran internet, televisión, telefonía y aplicaciones dentro de una misma factura. Por esa razón, además del precio, conviene revisar qué servicios incluye cada plan antes de tomar una decisión.

También es recomendable verificar la duración de las promociones, los cambios en las tarifas una vez finalizan los descuentos iniciales y los beneficios adicionales incluidos en cada oferta. Comparar estos elementos puede ayudar a identificar cuál se ajusta mejor a las necesidades y al presupuesto de cada usuario durante el torneo.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)