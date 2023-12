Los creadores de ‘Stranger Things’ han desmentido una de las teorías más populares

Falta algún tiempo antes de que podamos ver la temporada final de ‘Stranger Things’, así que los fans del show han encontrado varías maneras de pasar el tiempo. Una de las alternativas más populares es crear y comentar ciertas teorías sobre cómo va a concluir la historia. Por desgracia para algunos los mismos creadores de ‘Stranger Things’ decidieron que antes de finalizar 2023 querían desmentir una de las teorías más populares del show: no, el show no es “una campaña de Calabozos y dragones”.

Algo de contexto para aquellos que estén perdidos. Desde la primera temporada ‘Calabozos y Dragones’ ha tenido un rol bastante importante en la historia. Varios de los monstruos de la serie toman nombres de criaturas del juego de rol (El Demogorgon o Vecna). Como resultado algunos fans propusieron la idea de que los eventos de la historia de ‘Stranger Things’ no son otra cosa que una campaña del juego que ‘alguien’ (quizás Will) nos está contando. Así algunos de los eventos solo serían el resultado de dados como “Will queda atrapado en otra dimensión” o “conoces a una chica que tiene poderes mágicos”.

Pero para los hermanos Matt y Ross Duffer esta teoría es posiblemente una de las peores maneras de terminar ‘Stranger Things’. En una conversación con la revista Metro se les preguntó a los creadores del show si conocían esta teoría:

“Esto es correcto. Así es el final”, bromeó Matt. “No”. Luego Ross explicó que la razón es que “esto sería el equivalente de decir que todo fue un sueño. No les aseguramos que así no es como terminará el show. Sabemos hacia dónde íbamos desde hace un tiempo. Y nos sentimos cómodos con ello; Con suerte, satisfará a todos. Ya veremos”.

Por ahora no hay una fecha para el estreno de la temporada final. Sabemos que los creadores del show ya tienen claro el final de su historia considerando que hace poco vimos una imagen del guion y en diferentes entrevistas los Duffer han prometido una conclusión épica para ‘Stranger Things’. Una razón para esperar con emoción esta última temporada está en la manera que terminó la anterior tanda de capítulos: Sam en coma, el portal con ‘El Otro Lado’ abierto y la revelación de que Vecna no es otra persona

La temporada final de ‘Stranger Things’ puede ser uno de los shows más esperados en la historia de Netflix. Por desgracia la huelga de actores y guionistas ha hecho que su estreno se sume a la lista de series y películas que no deberíamos esperar pronto. Sin embargo, esta semana recibimos el primer vistazo a la temporada final de ‘Stranger Things’ con una pequeña mirada a la escena con la que iniciará el primer capítulo.

A través de la cuenta en X/Twitter de Stranger Writters (que es el perfil que utilizan los escritores del show para comunicarse con los fans’, se compartió una pequeña captura de la escena 1 de la temporada 5:

“Oscuridad

El sonido del viento frío. Árboles que gruñen… y, la voz de un niño. Cantando una canción que se nos hace familiar”.

Por desgracia, los escritores del show no nos revelan cuál es la canción o quién es el niño del que habla el guion. Pero esto no ha detenido a los fans para comenzar a especular sobre cuál es la canción a la que se refiere el guion. Algunos apuntan a que la persona que está cantando puede ser una versión atrapada de alguna víctima de Vecna cantando ‘running up that Hill’ siendo la canción más popular de la temporada 4. Otros han apuntado a uno de los momentos de la temporada 1 cuando Will comienza a cantar ‘Should i Stay or Should or i Go’.

Impagenes: Netflix