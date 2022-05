Este el cameo más importante en ‘Stranger Things 4’

Stranger Things es todo sobre la nostalgia. Desde que la primera temporada se emitió la serie es reconocida por esconder referencias a la cultura pop de las maneras más creativas, como por ejemplo vestir a sus personajes como homenajes a Depredador. Y Stranger Things 4 realiza un cameo bastante importante que, es posible, muy pocas personas hayan visto a primera vista.

Uno de los misterios más importantes de la temporada cuatro es la identidad de Vecna: el monstruo que está asesinando a adolescentes en Hawkings. Esta búsqueda eventualmente lleva a Nancy (Natalia Dyer) y Robin (Maya Hawke) a el asilo mental del pueblo, donde entrevistan a Victor Creel, la primera víctima y la única persona que ha sobrevivido su maldición. Es un encuentro bastante impactante, en especial por la apariencia de Victor que decidió quitarse los ojos en un intento fallido por ‘reunirse’ con sus hijos.

Lo que muchos pueden no saber es que el actor que interpreta a Victor es Robert Englund. Los fans del horror deben reconocer este nombre de inmediato, pues se trató del actor que dio vida a Freddy Krugger en la cinta de 1984, regresando para interpretar al monstruo en las secuelas que vendrían ‘A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge’ (1985), ‘A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors’ (1987), ‘A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master’ (1988) y ‘A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child’ (1989).

Por supuesto, su rol en Stranger Things 4 tiene todo el sentido. La nueva temporada está inspirada en las películas clásicas de terror, con un monstruo que atraca a sus víctimas atrapándolas en pesadillas. Incluso parte del diseño de Vecna está hecho para hacer un homenaje a Krugger con un cuerpo desfigurado, lleno de cicatrices y manos con garras largas. No solo esto, sino que en diversas ocasiones Vecna hace uso de una de las frases más conocidas: ‘no puedes esconderte’. Tampoco olvidamos el hecho de que el personaje es directamente mencionado en la temporada.

Considerando que el volumen 1 de ‘Stranger Things 4’ ya resolvió el misterio de la identidad de Vecna, es muy poco probable que volvamos a ver a Victor en los dos capítulos restantes. Sin embargo, no descartamos que los episodios que llegarán en julio tengan algunas referencias adicionales a Krugger.

Por ahora, puedes ver los primeros siete episodios de ‘Stranger Things 4’ en Netflix.

Imágenes: Netflix