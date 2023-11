Stranger Things finalmente nos da un pequeño vistazo a la temporada final

La temporada final de ‘Stranger Things’ puede ser uno de los shows más esperados en la historia de Netflix. Por desgracia la huelga de actores y guionistas ha hecho que su estreno se sume a la lista de series y películas que no deberíamos esperar pronto. Sin embargo, esta semana recibimos el primer vistazo a la temporada final de ‘Stranger Things’ con una pequeña mirada a la escena con la que iniciará el primer capítulo.

A través de la cuenta en X/Twitter de Stranger Writters (que es el perfil que utilizan los escritores del show para comunicarse con los fans’, se compartió una pequeña captura de la escena 1 de la temporada 5:

“Oscuridad

El sonido del viento frío. Árboles que gruñen… y, la voz de un niño. Cantando una canción que se nos hace familiar”.

Season 5. Chapter 1. Scene 1. pic.twitter.com/TIkf1DNipu — stranger writers (@strangerwriters) November 7, 2023

Por desgracia, los escritores del show no nos revelan cuál es la canción o quién es el niño del que habla el guion. Pero esto no ha detenido a los fans para comenzar a especular sobre cuál es la canción a la que se refiere el guion. Algunos apuntan a que la persona que está cantando puede ser una versión atrapada de alguna víctima de Vecna cantando ‘running up that Hill’ siendo la canción más popular de la temporada 4. Otros han apuntado a uno de los momentos de la temporada 1 cuando Will comienza a cantar ‘Should i Stay or Should or i Go’.

Te puede interesar: ‘Proyecto Montauk’: la historia que inspiró Stranger things

La segunda opción parece ser la más popular, principalmente porque tiene sentido considerado muchas de las otras pistas que nos han entregado sobre la temporada final de ‘Stranger Things’. Por ejemplo, nos anticiparon que Will tendrá un rol más importante en la conclusión del show o que veremos un poco más del tiempo que él pasó en El Otro Lado. Hace poco también la cuenta oficial de ‘Stranger Things’ mostró un archivo lleno de cintas de la primera temporada que no fueron utilizadas, insinuando que este material tendrá algún uso en la próxima tanda de capítulos del show.

Por desgracia, y como mencionamos entre artículo, en estos momentos el show se encuentra en ‘pausa’ debido al paro de actores que sigue en curso. La última temporada del show se estrenó en 2022 después de una pausa de casi 4 años. Aunque los creadores de la serie prometieron que la siguiente tanda de capítulos no tomaría tanto tiempo en llegar, las dos huelgas en 2023 han hecho imposible cumplir esta promesa y no parece haber planes de iniciar producción de la temporada final antes de que termine 2023. Con esto la serie iniciaría sus grabaciones en algún momento del próximo año y si tenemos suerte veríamos el esperado final en 2025 (cruzando los dedos porque no ocurra otro nuevo inconveniente que retrase todavía más su producción).

Por ahora puedes ver las primeras cuatro temporadas de ‘Stranger Things’ a través de Netflix.

Imágenes: Netflix