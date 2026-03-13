La firma de ciberseguridad Kaspersky advirtió que durante esta temporada aumentan los sitios web que prometen acceso gratuito a películas populares. Muchos de esos portales no tienen relación con servicios de streaming reales y funcionan como trampas para captar información personal o financiera.

El mecanismo suele ser simple. Algunas páginas aseguran reunir en un solo lugar enlaces para ver películas recientes o títulos nominados a premios. Otras afirman ofrecer reproducciones gratuitas que supuestamente no están disponibles en las plataformas oficiales.

En la práctica, el contenido casi nunca aparece. En cambio, el usuario termina frente a formularios que solicitan registrarse o activar una prueba gratuita. Durante ese proceso se piden datos como correo electrónico, número de teléfono e incluso información de tarjetas bancarias.

El riesgo no se limita al robo directo de dinero. Los datos recopilados pueden terminar en bases utilizadas para fraudes, campañas de phishing o suscripciones ocultas a servicios pagos.

El problema adquiere mayor dimensión si se observa el comportamiento digital de los usuarios. Una encuesta reciente citada por la compañía muestra que el 40 % de los colombianos no sabe identificar un sitio web falso. Además, el 12 % reconoce que no sabe cómo comprobar si una página es legítima.

Cuando la búsqueda de una película termina en fraude

De acuerdo con Leandro Cuozzo, investigador del equipo global de análisis de amenazas para América Latina en Kaspersky, los delincuentes siguen muy de cerca las tendencias culturales y de entretenimiento en Internet.

Cuando una película se vuelve popular o recibe múltiples nominaciones, las búsquedas para verla aumentan de forma repentina. Los atacantes aprovechan ese momento para crear páginas que imitan plataformas de streaming o portales de entretenimiento.

Muchas de estas páginas circulan a través de anuncios en buscadores, publicaciones en redes sociales o enlaces compartidos en foros. El objetivo es dirigir tráfico hacia sitios que aparentan ser legítimos.

Una vez dentro, el usuario puede encontrarse con varias capas de redirecciones. Al intentar reproducir el contenido, aparecen nuevas ventanas que piden descargar programas, aceptar permisos o visitar otras páginas.

Ese tipo de redirecciones también suele estar asociado con redes de publicidad maliciosa. Algunas buscan instalar software peligroso, mientras otras recopilan información que luego se utiliza para campañas de fraude digital.

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Para reducir el riesgo, los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier página que prometa ver películas recientes sin pagar o que solicite datos bancarios antes de permitir el acceso al contenido.

También aconsejan revisar cuidadosamente la dirección web del sitio. Errores en el dominio, símbolos extraños o nombres ligeramente diferentes a los de plataformas conocidas suelen indicar que se trata de una página falsa.

Otra medida útil consiste en utilizar herramientas de seguridad digital que adviertan sobre enlaces sospechosos o bloqueen páginas potencialmente peligrosas.

El interés por ver las películas del momento seguirá generando millones de búsquedas en línea cada año. Frente a ese comportamiento, verificar siempre la fuente del contenido y utilizar plataformas oficiales se convierte en la forma más sencilla de evitar fraudes en Internet.

Imagen: Archivo ENTER.CO