Disney+ comenzó a probar una nueva forma de descubrir contenido dentro de su aplicación móvil. La plataforma incorporó un canal de video vertical llamado Verts, una función que busca cambiar la manera en que los usuarios encuentran películas y series dentro del servicio de streaming.

La novedad empezó a aparecer esta semana para los suscriptores de Estados Unidos y forma parte de una estrategia más amplia de Disney para adaptar su plataforma a los hábitos actuales de consumo en teléfonos móviles. El formato recuerda a la navegación que popularizaron redes sociales como TikTok o Instagram, donde el usuario se desplaza por una secuencia continua de clips cortos.

Dentro de la aplicación, Verts aparece como un nuevo ícono en la barra de navegación. Al tocarlo, los usuarios acceden a un flujo de videos verticales que muestran escenas, momentos destacados o fragmentos de películas y series disponibles en el catálogo de Disney+.

La idea detrás de esta función es facilitar el descubrimiento de contenido. En lugar de recorrer menús o listas extensas, los suscriptores pueden deslizar la pantalla y ver fragmentos rápidos que les permitan decidir qué ver.

Cada clip incluye accesos directos para guardar el título en la lista personal o iniciar la reproducción completa. De esta manera, la plataforma intenta reducir el tiempo que muchos usuarios pasan buscando qué ver dentro del catálogo.

Disney asegura que esta función también aprovecha el amplio archivo de la compañía, que incluye producciones de distintas décadas. Con el formato vertical, la plataforma pretende mostrar fragmentos atractivos de ese material para despertar el interés del público.

Un algoritmo para personalizar los clips

Según la compañía, Verts funciona apoyado en un sistema de recomendaciones diseñado para personalizar el contenido que aparece en el feed. El algoritmo analiza el comportamiento del usuario dentro de la plataforma para mostrar escenas relacionadas con sus gustos.

Disney afirma que las pruebas iniciales han mostrado un aumento en la interacción de los usuarios. Parte de ese resultado se relaciona con la experiencia de Verts en otras plataformas del grupo.

El formato de video vertical ya había sido experimentado previamente en ESPN, donde se lanzó en agosto del año pasado. Ese antecedente permitió probar el modelo antes de llevarlo al servicio principal de streaming de la empresa.

Para Disney, el objetivo no es solo modernizar la interfaz de la aplicación. La compañía busca integrar un sistema de descubrimiento más dinámico que funcione de manera natural en dispositivos móviles, donde la navegación rápida y visual se ha vuelto dominante.

Por ahora, la función se presenta como una primera fase. El equipo detrás del desarrollo de Verts ya estudia nuevas posibilidades para ampliar su alcance dentro de la plataforma.

Entre las ideas que se analizan aparecen nuevos formatos narrativos, contenidos adicionales y experiencias más personalizadas. También se contempla la posibilidad de incorporar material creado específicamente para este formato vertical.

La apuesta refleja un cambio más amplio en la industria del streaming. A medida que crece el consumo desde teléfonos, las plataformas experimentan con interfaces inspiradas en redes sociales para mantener la atención de los usuarios.

Disney no ha confirmado cuándo llegará Verts a otros mercados fuera de Estados Unidos. Sin embargo, la compañía señala que el proyecto está diseñado para expandirse de forma progresiva dentro del ecosistema de Disney+.

Si la estrategia funciona, el video vertical podría convertirse en una de las principales puertas de entrada al catálogo de la plataforma.