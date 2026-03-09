Una historia inédita impulsa a Pixar en cines: qué ofrece la película animada Hoppers

La nueva apuesta original de Pixar volvió a llamar la atención del público en salas. Hoppers debutó con 88 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial, una cifra que la convierte en el mejor estreno de una historia original del estudio en casi una década. El registro solo queda por detrás del lanzamiento de Coco, que en 2017 abrió con 104 millones.

El resultado tiene un peso especial para el estudio. Durante los últimos años, las producciones originales de Pixar no habían logrado repetir el impacto de su etapa más sólida. Algunas llegaron en medio de circunstancias complicadas y otras simplemente no conectaron con la audiencia en taquilla.

La más reciente señal de alerta había sido Elio, que cerró su recorrido comercial con cerca de 154 millones de dólares. La película recibió críticas positivas, pero no alcanzó el volumen de espectadores esperado para una producción de su escala.

Antes de ese caso hubo otros episodios similares. Onward se estrenó justo cuando comenzó la pandemia, mientras que Soul, Luca y Turning Red terminaron debutando directamente en streaming. Más tarde llegaron tropiezos como Lightyear y un estreno moderado como Elemental, que logró recuperarse con el tiempo, aunque sin alcanzar cifras históricas.

El éxito de Hoppers cambia ese ritmo y devuelve al estudio a una conversación que parecía reservada solo para sus secuelas, como ocurrió con Inside Out 2.

Una historia original que vuelve a conectar

Parte del atractivo de Hoppers está en su premisa. La película sigue a una joven científica que desarrolla una tecnología capaz de transferir la mente humana al cuerpo de un animal robótico. Gracias a ese sistema, puede infiltrarse en el mundo animal y observar de cerca cómo viven diferentes especies.

La trama mezcla aventura, comedia y una reflexión sobre la relación entre humanos y naturaleza. Pixar recupera una de sus fórmulas más conocidas: historias familiares que funcionan tanto para niños como para adultos, con humor visual y momentos emocionales bien medidos.

Otro elemento que ha ayudado al buen inicio es la curiosidad del público por una historia completamente nueva. En una cartelera dominada por franquicias, la propuesta destaca por su originalidad y por el estilo visual característico del estudio.

La taquilla también refleja un interés internacional notable. De los 88 millones de dólares recaudados en su debut, 46 millones corresponden a Estados Unidos y 42 millones provienen de mercados internacionales.

Aún es pronto para saber hasta dónde llegará su recorrido comercial, pero el arranque deja una señal positiva para el estudio. El resultado llega además en un año importante para Pixar, que prepara el estreno de Toy Story 5.

Para el público que busca animación con identidad propia, Hoppers aparece como una de las opciones más atractivas del momento. Combina entretenimiento accesible, una idea original y el tipo de narrativa que convirtió a Pixar en uno de los referentes del cine animado.