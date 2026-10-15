Disney+ sube precios en Reino Unido ¿afectará a más países?

Disney+ aumentó sus tarifas en Reino Unido, donde las tres modalidades de suscripción serán más costosas. La medida llega después de una subida en Estados Unidos y plantea dudas sobre posibles incrementos en España y Latinoamérica.



Los nuevos valores comenzaron a aplicarse el 14 de octubre de 2026 para quienes contraten el servicio en territorio británico. Según la información publicada por What Hi-Fi, es el segundo año consecutivo con aumentos en ese mercado. Las subidas oscilan entre una y dos libras mensuales.

Los precios quedan de la siguiente manera.

Plan Antes Ahora Estándar con anuncios £5,99/mes £6,99/mes Estándar £9,99/mes £11,99/mes Premium £14,99/mes £15,99/mes Estándar anual £99,90/año £119,90/año Premium anual £149,90/año £159,90/año

La modalidad Estándar registra el mayor incremento, del 20 %. Quienes pagan mes a mes desembolsarán 24 libras adicionales al año si mantienen la suscripción durante doce meses. En las otras dos opciones, la diferencia acumulada será de 12 libras.

Las cuentas actuales pagarán más desde noviembre

Quienes ya tienen contratado Disney+ recibirán los nuevos cobros en su siguiente facturación, a partir del 18 de noviembre. Para las modalidades anuales, el ajuste llegará con las renovaciones realizadas desde el 2 de diciembre. Si el pago está programado antes de esa fecha, conservarán la tarifa anterior durante otro año.

También hay descuentos durante seis meses para nuevas contrataciones y antiguos suscriptores que cumplan los requisitos. La opción con publicidad cuesta £5,99 al mes, Estándar £9,99 y Premium £11,99. La oferta exige una permanencia mínima de seis meses. Aunque puede solicitarse la cancelación antes, esta solo será efectiva al finalizar ese plazo. Después se aplicará la tarifa regular vigente.

En Estados Unidos, las cuotas cambiaron en septiembre. La alternativa sin anuncios pasó de US$18,99 a US$21,49 mensuales, mientras que la versión con publicidad aumentó de US$11,99 a US$12,49.

¿Disney+ aumentará sus tarifas en España y Latinoamérica?

Hasta el 15 de octubre de 2026, no se ha identificado un anuncio oficial que extienda las subidas de Reino Unido y Estados Unidos a España o Latinoamérica.

En España, la oferta oficial de Disney+ incluye tres planes mensuales. Estándar con anuncios cuesta 6,99 euros, Estándar 10,99 euros y Premium 15,99 euros. Estas cantidades corresponden a los importes publicados para el mercado español, sin modificaciones anunciadas como consecuencia de la decisión británica.

En Latinoamérica, las condiciones comerciales varían según el país. La plataforma no ha comunicado un aumento regional relacionado con esta actualización, por lo que los recientes cambios internacionales no implican automáticamente nuevos cobros en México, Colombia, Argentina ni en los demás mercados de la región.

Imagen: Disney+