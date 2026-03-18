Disney+ baja sus precios en Colombia desde $8.990: así puedes pagar menos incluso si ya cancelaste

La plataforma de streaming Disney+ activó en Colombia una nueva campaña promocional de temporada que busca atraer suscriptores con precios reducidos durante dos meses. La oferta, vigente hasta el 30 de marzo de 2026, aplica principalmente para nuevos usuarios, pero también incluye un punto clave: quienes ya tuvieron una cuenta, cancelaron su suscripción y actualmente no están activos, pueden volver y acceder a estos precios promocionales.

La promoción contempla tres planes. El más económico es el Estándar con anuncios, que queda en 8.990 pesos mensuales durante dos meses. Le sigue el plan Estándar, con menos interrupciones publicitarias, por 15.900 pesos mensuales.

El plan Premium, que concentra la experiencia más completa, tiene un precio de 17.900 pesos mensuales en el mismo periodo. Una vez finaliza la promoción, todos los planes se renuevan automáticamente con la tarifa vigente en el país.

El plan Premium incluye calidad de video hasta 4K UHD con sonido Dolby Atmos, reproducción en hasta cuatro dispositivos simultáneos y acceso a los canales básicos de ESPN con eventos deportivos en vivo. Torneos como la UEFA Champions League, la Bundesliga y la MLB hacen parte de esta oferta, aunque con presencia de publicidad en las transmisiones.

Por su parte, el plan Estándar permite ver contenido en dos dispositivos al mismo tiempo y descargar títulos para ver sin conexión. El Estándar con anuncios, aunque más económico, limita funciones como las descargas y añade pausas publicitarias.

El catálogo reúne producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu, con títulos destacados en Colombia como Encanto, Moana 2 y El Diablo Viste a la Moda.

Entre las condiciones, la compañía aclara que la oferta no es acumulable con otras promociones, que pueden existir cargos adicionales si el pago se realiza a través de terceros y que la calidad de reproducción depende del dispositivo y la conexión. Además, incluso los planes sin anuncios pueden incluir publicidad en eventos en vivo o contenidos especiales.

La estrategia busca reactivar usuarios y atraer nuevos suscriptores con una ventana de bajo costo en un mercado de streaming cada vez más competido.