¿Cuándo se estrena la temporada 9 de Rick and Morty y en dónde?

No hay nada como un poco de nihilismo animado para calmar la mente. Aunque el debate sobre la calidad de las temporadas más recientes de Rick and Morty es variado —el capítulo de Los Huevos de Pascua es un ejemplo—, hay razones para emocionarse con el regreso de uno de los shows que han definido la cultura pop en años recientes. la temporada 9 de Rick and Morty ya tiene una fecha de estreno e incluso algunas imágenes de lo que se viene.

Gracias a una nueva actualización, tenemos más información sobre lo que podemos esperar de la temporada 9 de Rick and Morty.

¿Cuándo se estrenará la temporada 9 de Rick and Morty?

La próxima temporada ya tiene una fecha de estreno programada: el domingo 24 de mayo de 2026.

¿Por dónde se podrá ver la próxima temporada?

La serie será transmitida a través de HBO Max. Es importante recordar que, por los horarios de transmisión, usualmente los nuevos capítulos no están disponibles el mismo domingo, sino hasta el lunes en la mañana.

¿Qué sabemos de la siguiente temporada?

Nos encontramos en un lugar muy interesante para la franquicia. Las temporadas anteriores se han encargado de resolver muchos de los misterios e historias pendientes, como el destino de Evil Morty o la venganza contra Rick Prime. Así que, en estos momentos, la historia del show literalmente tiene el universo completo por explorar:

“¡Rick y Morty han vuelto, cariño! La novena temporada es un éxito asegurado. ¡Nada de porquería de IA! Solo porquería orgánica de primera, hecha por humanos de verdad con rasgos humanos reales como vello en la espalda y quistes. Por favor, véanlo, o habremos descuidado a nuestras familias en vano”.

Aunque la descripción no entra en detalles sobre la trama, gracias a un anticipo sabemos que al menos uno de los episodios tiene como centro una historia en la que Rick lleva a Morty y Summer a un reformatorio en el espacio, después de que fueran expulsados de la escuela por abusar de los inventos de su abuelo.

Junto con la información, también recibimos una serie de imágenes que, de nuevo, en el mundo de Rick y Morty pueden significar cualquier cosa.

Las primeras temporadas hicieron del show una de las series más populares en Adult Swim y uno de los símbolos imposibles de escapar de la cultura pop. La serie también ha pasado por cambios interesantes, siendo el más importante la salida de Justin Roiland, cocreador de la serie y la persona que originalmente prestaba su voz a los dos protagonistas.

Imágenes: HBO Max