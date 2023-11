El creador de ‘Rick and Morty’ explica el final del capítulo ‘Unmortricken’

A continuación, daremos spoilers del episodio 5 de la temporada 7 de ‘Rick and Morty’, ‘Unmortricken’.

Si entran en estos momentos a cualquier foro de ‘Rick and Morty’ es casi seguro que encontrarán una conversación sobre cómo el capítulo más reciente del show es uno de los mejores del show. ‘Unmortricken’ llega después de varios episodios que no habían avanzado la trama, para de inmediato traer de regreso a ‘Evil Morty’ y ‘Rick Prime’. Quizás lo más interesante del episodio es la manera en la que termina: con la ayuda de Evil Morty, Rick consigue finalmente su venganza y mata a Prime. Pero la secuencia final hace un eco al capítulo Rick Potion al poner la canción de ‘Look On Down From the Bridge’ con Rick mirando a su familia con una mirada perdida, claramente afectado ahora ha cumplido con su misión de venganza y asesinando a su némesis.

“Matar a Rick Prime es tan solo el inicio para Rick porque ahora el resto de su vida puede comenzar. ¿Quién es Rick ahora que su venganza no está allí?”, asegura uno de los escritores del capítulo en un video que publicó el canal de Adult Swim en YouTube.

Dan Harmon, creador del show, luego expande la idea entrando en detalle sobre la crisis que vemos tener al personaje: “la cosa que rompe a Rick es descubrir que ahora puede hacer lo que quiera por el resto de su corta vida. Y no tiene más excusas… ¿Ahora qué haces?”.

El creador del show también explicó algunos de los momentos más interesantes del show, como fue la decisión de que Rick matara a Prime después de que Evil Morty robara los planos del dispositivo para eliminar a alguien de todas las dimensiones.

“Hay una decisión implícita en la que Evil Morty le está dando a Rick la elección de quedarte aquí y romper a golpes a este tipo [Prime] hasta que esté muerto, que es aparentemente lo que siempre has querido; y mientras que haces esto esa es la razón por la que yo me estoy retirando con el poder de destruir todo lo que siempre te ha importado”. Harmon continúa explicando cómo el capítulo presenta a Evil Morty como la nueva gran amenaza del mundo de Rick and Morty, pero con una filosofía y mentalidad diferente a la de otros enemigos que hemos visto hasta el momento en el show. “Evil Morty es realmente el villano más poderoso. Porque los villanos poderosos no se esconden o te combate. Te hacen tu propiedad. Eso es algo que un verdadero dios hace”.

Vale la pena recordar que el capítulo más reciente tan solo es el final de media temporada del show. La séptima tanda de capítulos todavía tiene más sorpresas para nosotros incluyendo una respuesta a cómo está tomando Rick esta nueva libertad de la que habla Harmon. Puedes ver la promo del capítulo 6 de la nueva temporada (que desde ya nos anticipa los resultados de esa crisis existencia de la que nos habla Harmon).

Imágenes: Adult Swim