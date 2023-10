Creador de Rick and Morty quiere hacer una película del show

Estamos a nada del estreno de la nueva temporada de Rick and Morty. Aunque la salida de Justin Roiland (co creador del show y la persona que prestó su voz a los personajes principales) puso en duda la posibilidad de que el show tuviera más capítulos, su regreso confirma que el plan de al menos 10 temporadas sigue firme. Sin embargo, Han Darmon (la otra persona detrás del show) está soñando un poco más y confesó esta semana que no descarta la posibilidad de una película de ‘Rick and Morty’ en el futuro.

De manera curiosa la idea provino de una fuente inesperada: el director de cine Zack Snyder. De acuerdo con Harmon, Snyder se ofreció para ayudar a que Warner Bros aprobara una película del show. El creador de ‘Rick and Morty’ aclaró que la idea no es que el director de ‘Man of Steel’ dirija el proyecto, sino que solo se ofreció como mediador.

“No era él diciendo, ‘yo soy el que lo hará. Simplemente es que él es un súper fan y fue como ‘¿hay alguna manera en la que pueda ayudarte a hacer esa película utilizando mi Snyder-ness?”.

¿Qué podríamos esperar entonces de una película de Rick and Morty? Harmon es bastante directo y honesto al confesar que simplemente se trataría de otra aventura del dúo con más tiempo para explorar la locura sin sentido del universo: “Mi filosofía sería simplemente tomar una aventura de Rick y Morty, gastar un montón de dinero extra en ella y que dure 90 minutos. No para tratar de ganarse su estatus de largometraje en virtud de cambios de tono dramáticos canónicos ni nada por el estilo, sino simplemente convertirlo en un episodio súper rudo de ‘Rick y Morty‘.

Es curioso que Harmon mencione esto, pues para muchos una de las principales fallas de muchas películas animadas es que realmente terminan por no ser relevantes para la historia o se alejan tanto en tono que terminan por ser algo completamente diferente. La enorme ventaja con Rick and Morty es que la idea de ‘canónico’ o ‘importante’ termina por no ser relevante o ser extremadamente importante (algunas veces las dos cosas al mismo tiempo):

“Es mejor así, porque no creo que deba ser algo canónico que dependa de la serie para hacer las cosas y cambie todo después de eso. Creo que en realidad debería ser el equivalente de ‘En busca del arca perdida’, donde la idea era: ‘Oye, Indiana Jones ya existe como serie en la imaginación de George Lucas, así que ‘Indiana Jones y en busca del arca perdida’. Es simplemente su mayor aventura hasta el momento”.

La temporada 7 de ‘Rick and Morty’ se estrenará a través de HBO Max en Latinoamérica el próximo 15 de octubre.

