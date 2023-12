De mejor a peor los episodios de la temporada 8 de ‘Rick and Morty’

¡Se terminó otra Temporada de ‘Rick and Morty! Aunque inicialmente muchos tenían sus dudas de la calidad final con la ausencia de Justin Roiland, el resultado final parece ser bastante positivo con la mayoría de fans emocionados por lo que viene a futuro para el show animado. Ahora lo único que nos queda es esperar es a que llegue la próxima temporada (que no parece estar muy lejos, de acuerdo a los comentarios de una de las actrices del show). Así que para quemar el tiempo nos pareció que el mejor ejercicio era hacer una evaluación de cada uno de los episodios del show ¿Cuál fue el mejor y peor capítulo de la temporada 8 de Rick and Morty?

10 – Rise of the Numbericons

Aunque la premisa de retomar el chiste de ‘Rise of the Numericons’, el capítulo nos demostró que hay algunos chistes que se quedan mejor como bromas de paso. La premisa de esta parodia de Star Wars tiene poca gracia, una premisa aburrida y la petición de que esta vez no tengamos una tercera parte.

9 – Wet Kuat Amortican Summer

De manera similar, el problema de este capítulo está en que se trata de una aventura que es poco memorable más allá del meme de traer a un personaje olvidado de la ciencia ficción. ‘Open Your Mind’ es quizás lo más memorable del episodio… y esto no habla muy bien del resto de la aventura.

8 – How Poopy Got His Poop Back

El primer capítulo de la temporada 8 de ‘Rick and Morty’ es un caso interesante. El regreso de Mr. Poopy Butthole cambia la dinámica tradicional del show, pero por desgracia la aventura de los chicos con Hugh Jackman no está dentro los momentos más brillantes de la temporada y tampoco aporta mucho a la historia.

7 – Air Force Wong

El regreso de Unity a Rick and Morty fue de la mejor manera posible. Utilizar el personaje del personaje, para de paso hablar de la crisis que está pasando Rick es una estrategia maravillosa para explicar el camino que ha conseguido el personaje desde aquellos días en la temporada 1. Humor negro y otra relación destrozada… al mejor estilo de Rick and Morty.

6 – The Jerrick Trap

La idea de que la versión más ‘sana’ de Rick y Jerry es una en la que ambos combinan sus cerebros es una premisa que solo puede funcionar en esta temporada. No es una dinámica a la que estemos acostumbrados y este episodio se encarga de mostrar perfectamente el ridículo de que pasaría cuando un ‘Viernes de Locos’ se ejecuta de la manera incorrecta.

5 – Rickfending Mort

El capítulo de clips de esta temporada no decepcionó y parece que el show sigue encontrando maneras de contar estas historias. Desde la idea de una auditoría de aventuras hasta el debut de Leg Rick: una excelente manera de continuar de manera orgánica el final de ‘Unmortricken’.

4 – Mort Ragnarick

No todos los días tienes un capítulo que incluye a Pie Grande, El Papa, Vikingos y que funciona tan bien. La exploración del más allá de ‘Rick and Morty’ tiene los resultados hilarantes de algunas de sus mejores aventuras, con una premisa demente, entretenida y que termina en los lugares más inesperados.

3 – That’s Amorte

Quizás el mejor capítulo de humor negro de la temporada 8 de ‘Rick and Morty’. La sola premisa de Espagueti que sale de cadáveres de aquellos que se suicida tenía potencial, pero es la ejecución de su final con el video de la vida del ‘último suicida’ lo que le pone el toque final a este platillo morboso… eso es amorte, señoras y señores.

2 – Unmortricken

Nadie esperaba que el enfrentamiento final contra Rick Prime fuera en la mitad de temporada. Mucho menos que viéramos de regreso a Evil Morty y su historia de origen… o incluso la historia de que pasó con la esposa de Rick. Este capítulo rompe todos los moldes, pero lo hace de la manera perfecta y cuenta con una de las mejores escenas finales de todo el show. ¡Bravo!

1 – Fear no Mort

La sorpresa de este capítulo viene en varios niveles. Nos permite explorar más la relación de Rick con su esposa, la relación entre Rick y Morty, e incluso la evolución del chico a lo largo de todas estas aventuras. Es sorprendente que sea el capítulo sin peleas con ciborgs o cameos sorpresa uno de los más profundos de la temporada… pero su final es simplemente perfecto.

