Si este fin de semana vieron su línea de tiempo inundada de noticias de Netflix, hay una razón sencilla. La plataforma de streaming celebró Tudum, que es su nuevo evento para lanzar adelantos, actualizaciones y noticias sobre algunos de los proyectos que vienen para el servicio de streaming. Sin embargo, una cosa que nos llamó mucho la atención es la cantidad de nuevas producciones que están enfocadas en la franquicia de The Witcher.

Por ejemplo, Netflix confirmó que aprobó una tercera temporada de The Witcher. Esto es, a pesar de que la segunda tanda de episodios no llegará sino hasta dentro de tres meses. Todavía no hay detalles de cuándo lo veremos, pero asumimos que el anuncio tiene como objetivo el emocionar más a las personas por el show, al mismo tiempo que da luz verde a una producción temprana. La noticia incluso tomó por sorpresa a Lauren S. Hissrich, showrunner de ‘The Wicher’, que antes había dicho que todavía no había certeza de una tercera parte.

¿Cuándo llegará la temporada 3 de The Witcher?

En cualquier caso, lo más seguro es que la temporada tres de The Witcher no llegará sino hasta al menos 2023. Esto es, si observamos los tiempos de producción de las dos temporadas anterior0res y lo aplicamos al futuro. La primera se estrenó a finales de 2019, con una segunda temporada siendo aprobada casi de inmediato. Por supuesto, la pandemia puso una pausa en la producción del show, pero de acuerdo con Netflix la crisis de salud no afectó realmente su cronograma de lanzamientos. La segunda temporada estaba programada para ser estrenada desde un inicio en 2021. Se puede entender, considerando que Henry Cavill suele tener una agenda bastante compleja, sumado al nivel de producción del mismo show. Con esto, lo correcto sería asumir que esta ventana de producción es de una nueva temporada cada dos años, que si algo es el estándar del servicio de streaming.

Pero esto no es todo. Netflix también anunció que producirá otra película animada inspirada en su universo. Este año estrenó la cinta ‘La Pesadilla del lobo’, que exploró el pasado de Vesemir, el mentor de Geralt.

Quizás uno de los anuncios más extraños es que, además, producirá una serie ‘familiar e infantil’, enfocada en el universo de The Witcher. Este último proyectó sin duda ha levantado un par de cejas. Si hay algo que no sea el universo de monstruos, guerras y conflictos de Andrzej Sapkowski es ‘familiar’. No hay duda de que Netflix está buscando como exprimir hasta el máximo el contenido que puede producir de su nueva franquicia estrella.

Imágenes: The Witcher