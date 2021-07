El anime de ‘The Witcher’ de Netflix ya tiene tráiler

Netflix en verdad quiere apostar con todo a ‘The Witcher’. La plataforma hoy confirmó que la próxima temporada del show llegará el próximo 17 de diciembre, pero como si fuera poco también confirmó que la serie de tipo anime de ‘The Witcher’ y, lo mejor de todo, nos entregó un primer tráiler.

El anime de ‘The Witcher’, que se llama ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ (‘The Witcher: la pesadilla del lobo’, en español), se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 23 de agosto. La historia, dentro del mismo universo de la serie de Netflix, seguirá a Vesemir, de Kaer Morhen. Dentro de la mitología de The Witcher fue él quien enseñó a Geralt, aunque el anime de Netflix parece tener lugar mucho antes de este encuentro.

El tráiler no es muy claro en qué podemos esperar del anime de ‘The Witcher’, pero Netflix aseguró que la idea es que el show cuente los orígenes de este personaje, al mismo tiempo que nos mostrará la lucha entre él y un monstruo que amenaza con destruir un reino completo.

Netflix también compartió con nosotros el primer poster del proyecto.

El estudio detrás de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, que tiene una relación bastante estrecha con Netflix, siendo además los responsables de ‘Voltron: Legendary Defender’, pero además el estudio detrás de ‘The Legend of Korra’.

Esta serie de Netflix no parece ser el único proyecto de la franquicia en convertir un videojuego en un ‘anime’. Hace poco se confirmó que la próxima serie de ‘Castlevania’ continuará con el legado de la familia Belmont, con proyectos de ‘Resident Evil’, ‘Cuphead’ y ‘Cyberpunk 2077’ en camino.

Imágenes: Captura de pantalla y Netflix