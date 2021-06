‘The Witcher 2’ estrena un nuevo teaser mostrando a Geralt de Rivia

‘The Witcher 2’ bien puede haber robado a ‘Stranger Things’ la posición de la serie más esperada de Netflix. La primera temporada se convirtió en uno de esos fenómenos inesperados del servicio de streaming, convirtiendo al Geralt de Rivia de Henry Cavill en uno de los personajes más reconocibles de Netflix. Esta semana se estaba celebrando la ‘Witcher Week’ en la que se presentaron varias noticias relacionadas con la franquicia, incluyendo los primeros teaser tráiler de la segunda temporada. Hoy se lanzó uno que nos da un primer vistazo a escenas de Geralt en la segunda temporada.

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here’s a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG

— The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021