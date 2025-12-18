De celulares a robots de limpieza: así es la oferta tecnológica de Xiaomi para fin de año

En la antesala de la Navidad, los regalos tecnológicos vuelven a ganar protagonismo en los hogares colombianos. La elección ya no depende solo de la novedad, sino de qué tan útiles resultan los dispositivos en la vida diaria, ya sea para el trabajo, el estudio, el entretenimiento o las tareas del hogar. Xiaomi agrupa varios equipos dirigidos a distintos perfiles familiares, que durante esta temporada se ofrecen con cambios en precio y accesorios incluidos.

Más allá de una campaña de fin de año, esta selección muestra cómo la tecnología se ha integrado de forma permanente a la rutina del hogar.

Xiaomi 15: un celular de alto rendimiento para uso profesional

En la gama alta, el Xiaomi 15 se perfila como una de las opciones más completas del portafolio. Su diseño compacto contrasta con un enfoque claro en potencia y rendimiento, impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite. El equipo incorpora un sistema de cámaras desarrollado junto a Leica, orientado a fotografía con buena respuesta en condiciones de baja luz, como reuniones nocturnas o espacios interiores.

Durante la temporada navideña, el dispositivo registra un descuento de $1.000.085, lo que deja su precio final en $3.999.050. La oferta incluye un parlante Xiaomi Sound Outdoor, pensado para uso doméstico o actividades al aire libre.

Xiaomi 15T Pro: carga rápida y pantalla fluida para el día a día

El Xiaomi 15T Pro apunta a usuarios que priorizan velocidad y eficiencia. Su sistema de carga rápida de 120W HyperCharge permite llevar la batería al 100 % en aproximadamente 19 minutos, una característica clave para quienes dependen del teléfono durante toda la jornada.

El equipo cuenta además con una pantalla de 144 Hz, orientada al consumo de video y navegación fluida. Como parte de la oferta de fin de año, el smartphone se comercializa junto a una Redmi Pad 2 Gris Grafito (4 GB), ampliando su uso dentro del entorno familiar.

Xiaomi Pad 7: una tableta pensada para estudio y creación

Para estudiantes universitarios y creadores jóvenes, la Xiaomi Pad 7 se presenta como una herramienta híbrida. Su pantalla 3.2K de 144 Hz ofrece precisión de color y fluidez, tanto para tareas académicas como para entretenimiento y videojuegos.

Durante esta temporada, la tableta tiene un precio especial de $1.699.900, con un ahorro de $500.000 frente a su valor habitual. La oferta incluye un Xiaomi Focus Pen y una Xiaomi Smart Band 9, lo que refuerza su enfoque en productividad y bienestar.

Redmi Pad 2: entretenimiento y protección visual para niños

En el segmento infantil, la Redmi Pad 2 (4G, 4 GB + 128 GB) se posiciona como una opción de entrada para consumo de contenidos y aplicaciones educativas. Su certificación TÜV Rheinland Low Blue Light busca reducir la fatiga visual durante usos prolongados.

El dispositivo baja a $749.900, con un descuento de $100.000. La oferta se complementa con una funda protectora y una Xiaomi Power Bank de 10.000 mAh, pensadas para el uso diario y los desplazamientos en temporada de vacaciones.

Robot Vacuum S20+: automatización para el hogar

Para el hogar, el Xiaomi Robot Vacuum S20+ refleja el interés creciente por soluciones de limpieza automatizada. El equipo combina una succión de 6.000 Pa con mopas giratorias duales, capaces de aspirar y fregar de manera simultánea.

Durante fin de año, su precio queda en $1.399.000, tras un descuento de $150.000. La compra incluye una Xiaomi Smart Kettle 2 Pro, una tetera inteligente con control de temperatura desde el celular.

Más allá de los descuentos, esta selección evidencia una tendencia clara: los regalos tecnológicos se eligen cada vez más por su impacto práctico en la rutina diaria y por su capacidad de adaptarse a distintos perfiles dentro del hogar.